Курйоз у Голлівуді: Райана Рейнольдса плутають із Беном Аффлеком і запитують про Джей Ло – що він відповідає

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес цього року стали однією з обговорюваних пар. Артисти рідко говорять про своє особисте життя, а людям цікаво все знати. Ось і доводиться відповідати іншим колегам

Райан Рейнольдс розповів, що його часто плутають із Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Голлівудський актор Райан Рейнольдс одружений із зіркою серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі, але актор зізнався, частіше його стали запитувати не про дружину, а про Джей Ло. Все тому, що Райана плутають з Беном Аффлеком. Як пише CNN, про це Рейнольдс розповів у подкасті Dear Hank & John

Наприклад, у Нью-Йорку актор часто заходить до однієї піцерії. Його сприймають за Аффлека, а зараз ще стали питати, як справи у Дженніфер Лопес. Рейнольдс відповідає, що в артистки все гаразд і йде.

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Раян звик до порівняння з Аффлеком і не виправляє людей. На думку актора – це марно.

Райан Рейнольдс та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Втім, ще Райана Рейнольдса плутають із Райном Гослінгом. До цієї ситуації актор ставиться з гумором.

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Варто зазначити, Бен Аффлек не дуже любить увагу преси та намагається уникати спілкування з журналістами, а після недавніх одкровень невідомо, коли актор ще наважиться дати нове інтерв'ю. При цьому часто виникають різні чутки про Аффлек і Лопес, які потім доводиться спростовувати.