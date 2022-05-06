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Курить травку і п'є вино: 17-річна дочка Моніки Беллуччі потрапила в компанію росіян у Лондоні

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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6 травня, 17:42
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Майже кожні батьки турбуються про те, щоб їхні діти не потрапили до поганих компаній і не набули згубних звичок. Дева Кассель, схоже, весело проводить час, але що про це скажуть Моніка Беллуччі та Венсан Кассель?
Дочка Моніки Беллуччі зв'язалася із сумнівною компанією російських дівчат у Лондоні
Дочка Моніки Беллуччі зв'язалася із сумнівною компанією російських дівчат у Лондоні / Фото: Канал в Telegram "Только никому", instagram.com/devacassel_

Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, Дева вже давно стала популярною персоною та самостійною "селебріті" у світі моди. Дівчина стала героїнею світської хроніки, її поява або черговий пост у Instagram не пропускає жодне закордонне видання.

Але якщо раніше юна Діва з'являлася в новинах завдяки черговій фотозйомці для відомого журналу, то зараз у Мережі обговорюють зовсім інший інфопривід.

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17-річна дочка Беллуччі знайшла собі нових друзів, а родом вони з...Росії. Як пише Telegram-канал "Только никому", це група російських моделей, у компанії яких Дева проводить багато часу. Здається, Моніці варто почати хвилюватися, адже дівчата не лише танцюють та сміються, а ще й вживають алкоголь, курять марихуану, і, судячи з усього, вживають щось важче...

Фото: Телеграм-канал "Тільки нікому", колаж "Сьогодні"

На одному з відео видно, як одна з подружок Деви щось вдихає під час танців. Також на знімках є пляшки з алкоголем. На ще одному кадрі дочка Беллуччі танцює з подругою, яка тримає у руці самокрутку.

Фото: Телеграм-канал "Тільки нікому", колаж "Сьогодні"

Крім цього, Кассель була помічена в радяньскій військовій шапці-вушанці...Не найкращий час, щоб підтримувати подібне, чи не так?

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Фото: Телеграм-канал "Тільки нікому"

Російські подружки навіть навчили говорити Деву російською фрази на кшталт "Привіт" та "Мені 17 років". Не найкорисніша навичка у нинішніх реаліях, коли Росію засуджує весь світ через її напад на Україну!

Раніше ми повідомляли, що український фотограф зняв Моніку Беллуччі для обкладинки глянцю.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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