Курить травку і п'є вино: 17-річна дочка Моніки Беллуччі потрапила в компанію росіян у Лондоні

Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, Дева вже давно стала популярною персоною та самостійною "селебріті" у світі моди. Дівчина стала героїнею світської хроніки, її поява або черговий пост у Instagram не пропускає жодне закордонне видання.
Але якщо раніше юна Діва з'являлася в новинах завдяки черговій фотозйомці для відомого журналу, то зараз у Мережі обговорюють зовсім інший інфопривід.
17-річна дочка Беллуччі знайшла собі нових друзів, а родом вони з...Росії. Як пише Telegram-канал "Только никому", це група російських моделей, у компанії яких Дева проводить багато часу. Здається, Моніці варто почати хвилюватися, адже дівчата не лише танцюють та сміються, а ще й вживають алкоголь, курять марихуану, і, судячи з усього, вживають щось важче...
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На одному з відео видно, як одна з подружок Деви щось вдихає під час танців. Також на знімках є пляшки з алкоголем. На ще одному кадрі дочка Беллуччі танцює з подругою, яка тримає у руці самокрутку.
Крім цього, Кассель була помічена в радяньскій військовій шапці-вушанці...Не найкращий час, щоб підтримувати подібне, чи не так?
Російські подружки навіть навчили говорити Деву російською фрази на кшталт "Привіт" та "Мені 17 років". Не найкорисніша навичка у нинішніх реаліях, коли Росію засуджує весь світ через її напад на Україну!
Раніше ми повідомляли, що український фотограф зняв Моніку Беллуччі для обкладинки глянцю.
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