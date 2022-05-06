Курить травку і п'є вино: 17-річна дочка Моніки Беллуччі потрапила в компанію росіян у Лондоні

Майже кожні батьки турбуються про те, щоб їхні діти не потрапили до поганих компаній і не набули згубних звичок. Дева Кассель, схоже, весело проводить час, але що про це скажуть Моніка Беллуччі та Венсан Кассель?

Дочка Моніки Беллуччі зв'язалася із сумнівною компанією російських дівчат у Лондоні / Фото: Канал в Telegram "Только никому", instagram.com/devacassel_

Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, Дева вже давно стала популярною персоною та самостійною "селебріті" у світі моди. Дівчина стала героїнею світської хроніки, її поява або черговий пост у Instagram не пропускає жодне закордонне видання.

Але якщо раніше юна Діва з'являлася в новинах завдяки черговій фотозйомці для відомого журналу, то зараз у Мережі обговорюють зовсім інший інфопривід.

Реклама

17-річна дочка Беллуччі знайшла собі нових друзів, а родом вони з...Росії. Як пише Telegram-канал "Только никому", це група російських моделей, у компанії яких Дева проводить багато часу. Здається, Моніці варто почати хвилюватися, адже дівчата не лише танцюють та сміються, а ще й вживають алкоголь, курять марихуану, і, судячи з усього, вживають щось важче...

Фото: Телеграм-канал "Тільки нікому", колаж "Сьогодні"

На одному з відео видно, як одна з подружок Деви щось вдихає під час танців. Також на знімках є пляшки з алкоголем. На ще одному кадрі дочка Беллуччі танцює з подругою, яка тримає у руці самокрутку.

Фото: Телеграм-канал "Тільки нікому", колаж "Сьогодні"

Крім цього, Кассель була помічена в радяньскій військовій шапці-вушанці...Не найкращий час, щоб підтримувати подібне, чи не так?

Реклама

Фото: Телеграм-канал "Тільки нікому"

Російські подружки навіть навчили говорити Деву російською фрази на кшталт "Привіт" та "Мені 17 років". Не найкорисніша навичка у нинішніх реаліях, коли Росію засуджує весь світ через її напад на Україну!

Раніше ми повідомляли, що український фотограф зняв Моніку Беллуччі для обкладинки глянцю.