Леонардо Ді Капріо – 47! Ми зібрали найкращі меми з актором у його день народження

Сьогодні підкорювач мільйонів жіночих сердець відзначає 47 років. Лео – харизматичний та талановитий актор, який завоював не лише світ кіно, а й став героєм численних мемов

Леонардо Ді Капріо святкує 47-річчя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Леонардо Ді Капріо, який зачарував дівчину Джеффа Безоса та отримав від мільярдера дотепну погрозу, породив, мабуть, більше мемів, ніж будь-який інший актор. Почалося все з масових перепостів солодкої фотографії юного Лео з "Титаніка". Безперечно зірку можна назвати справжнім мем-королем. Не всім знаменитостям вдається ним стати і це безцінно.

Із нагоду дня народження Ді Капріо "Сьогодні" зібрали топ-добірку найкурйозніших мемів зі світовим кумиром. Приємного перегляду

Фото: Скріншот instagram

Кадр із героєм Лео, який іронічно сміється, з келихом у руці з фільму "Джанго Вільний" звісно потрапив у меми і виявився чи не найвіруснішим.

Фото: Скріншот instagram

Моя дівчина оголена/Моя дівчина оголена, але зі шкарпетками до колін.

Фото: Скріншот instagram

Тато: *Купує мені ігровий комп'ютер* Я: Отже, я можу грати на ньому? Тато:

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Також фани створювали і мем із цим фото, де персонажа зображували повненьким.

Фото: Скріншот instagram

На картинці не змінилося нічого, крім статури знаменитості.

Фото: Скріншот instagram

У Мережі також стала популярна сцена з "Одного разу в Голлівуді". Кіномани пам'ятають, що Лео з Бредом Піттом грають у фільмі актора та каскадера, які намагаються втриматися у кіноіндустрії. В одному епізоді приятелі проводять вечір за переглядом серіалу, у якому засвітився персонаж Лео – Рік Далтон. І коли на екрані з'являється його герой, чоловік показує на нього пальцем.

Фото: Скріншот instagram

Мем став використовуватися для опису ситуацій про здивування та неочікуванні події. Наприклад, пов'язаних із нашими буднями під час карантину.

when ur on zoom and see someone doesnt have their mic muted pic.twitter.com/c9Udoh1SyN — Natalie (@jbfan911) April 6, 2020

Коли ти в Zoom і бачиш, як хтось не вимкнув мікрофон.

When I see people in a movie standing closer than 6 feet pic.twitter.com/5Dgv71cSUH — Chris Calogero (@RealChrisCal) April 6, 2020

Коли бачу, що люди у фільмі стоять на відстані менше ніж шість футів (1,5 метра – Ред.).

Одним із найпопулярніших твітів став пост сценариста, який вдало зауважив, що саме так глядачі почуваються, коли в репліках персонажів з'являється відсилання до назви картини.

when someone says the title of the movie in the movie pic.twitter.com/8iqOQkjttF — Mike Scollins (@mikescollins) April 5, 2020

Коли хтось у фільмі вимовляє назву фільму.

Чарівний Лео в ролі містера Гетсбі піднімає келих мартіні (швидше за все, ви згадали цю посмішку). Не дивно: мем зародився ще до виходу фільму після релізу трейлера. Що він означає – залежить від творця. Але майже завжди це щось позитивне – наприклад, пропозиція випити і повеселитися.

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Ну і куди ж без романтичного Джека з "Титаніка". Особливо мемотворцям до вподоби фінальна сцена з Роуз, коли корабль пішов під воду.

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Згадаємо і мем "багатозначне мовчання" про те, як персонажі Леонардо Ді Капріо та Марка Руффало у стрічці "Острів проклятих" обмінюються фразами, а наприкінці Лео скривджено мовчить.

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Також запам’ятався фанам і веселий Лео. Мем із фотографією голлівудського актора, який бадьоро крокує тротуаром і широко посміхається, злегка нахиливши голову. Фото зроблене на знімальному майданчику фільму "Початок". Такий мем означає нестримні веселощі в будь-якій ситуації і протиставляється мему "Сумний Кіану Рівз".

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Лео і "Оскар", якого він скільки років чекав і таки дочекався, також спонукнула фанів зробити добірку забавних мемів

Фото: Скріншот instagram

Фото: Скріншот instagram

Що, якщо через 30 років знімуть фільм про Леонардо Ді Капріо і про те, що він так і не отримав "Оскар"...і актор, який зіграє Ді Капріо, отримає "Оскар".

Фото: Скріншот instagram

Привіт це я. Я хвилювався, чи захочеш ти мене бачити через стільки років (аналогія з піснею Адель Hello)

Ну і наостанок веселі та милі мем-гіфки з "Вовк з Волл-стріт", де Лео зіграв багатенького брокера.

