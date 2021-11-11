Леонардо Ді Капріо – 47! Ми зібрали найкращі меми з актором у його день народження

Леонардо Ді Капріо, який зачарував дівчину Джеффа Безоса та отримав від мільярдера дотепну погрозу, породив, мабуть, більше мемів, ніж будь-який інший актор. Почалося все з масових перепостів солодкої фотографії юного Лео з "Титаніка". Безперечно зірку можна назвати справжнім мем-королем. Не всім знаменитостям вдається ним стати і це безцінно.
Із нагоду дня народження Ді Капріо "Сьогодні" зібрали топ-добірку найкурйозніших мемів зі світовим кумиром. Приємного перегляду
Кадр із героєм Лео, який іронічно сміється, з келихом у руці з фільму "Джанго Вільний" звісно потрапив у меми і виявився чи не найвіруснішим.
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Моя дівчина оголена/Моя дівчина оголена, але зі шкарпетками до колін.
Тато: *Купує мені ігровий комп'ютер*
Я: Отже, я можу грати на ньому?
Тато:
Також фани створювали і мем із цим фото, де персонажа зображували повненьким.
На картинці не змінилося нічого, крім статури знаменитості.
У Мережі також стала популярна сцена з "Одного разу в Голлівуді". Кіномани пам'ятають, що Лео з Бредом Піттом грають у фільмі актора та каскадера, які намагаються втриматися у кіноіндустрії. В одному епізоді приятелі проводять вечір за переглядом серіалу, у якому засвітився персонаж Лео – Рік Далтон. І коли на екрані з'являється його герой, чоловік показує на нього пальцем.
Мем став використовуватися для опису ситуацій про здивування та неочікуванні події. Наприклад, пов'язаних із нашими буднями під час карантину.
when ur on zoom and see someone doesnt have their mic muted pic.twitter.com/c9Udoh1SyN— Natalie (@jbfan911) April 6, 2020
Коли ти в Zoom і бачиш, як хтось не вимкнув мікрофон.
When I see people in a movie standing closer than 6 feet pic.twitter.com/5Dgv71cSUH— Chris Calogero (@RealChrisCal) April 6, 2020
Коли бачу, що люди у фільмі стоять на відстані менше ніж шість футів (1,5 метра – Ред.).
Одним із найпопулярніших твітів став пост сценариста, який вдало зауважив, що саме так глядачі почуваються, коли в репліках персонажів з'являється відсилання до назви картини.
when someone says the title of the movie in the movie pic.twitter.com/8iqOQkjttF— Mike Scollins (@mikescollins) April 5, 2020
Коли хтось у фільмі вимовляє назву фільму.
Чарівний Лео в ролі містера Гетсбі піднімає келих мартіні (швидше за все, ви згадали цю посмішку). Не дивно: мем зародився ще до виходу фільму після релізу трейлера. Що він означає – залежить від творця. Але майже завжди це щось позитивне – наприклад, пропозиція випити і повеселитися.
Ну і куди ж без романтичного Джека з "Титаніка". Особливо мемотворцям до вподоби фінальна сцена з Роуз, коли корабль пішов під воду.
Згадаємо і мем "багатозначне мовчання" про те, як персонажі Леонардо Ді Капріо та Марка Руффало у стрічці "Острів проклятих" обмінюються фразами, а наприкінці Лео скривджено мовчить.
Також запам’ятався фанам і веселий Лео. Мем із фотографією голлівудського актора, який бадьоро крокує тротуаром і широко посміхається, злегка нахиливши голову. Фото зроблене на знімальному майданчику фільму "Початок". Такий мем означає нестримні веселощі в будь-якій ситуації і протиставляється мему "Сумний Кіану Рівз".
Лео і "Оскар", якого він скільки років чекав і таки дочекався, також спонукнула фанів зробити добірку забавних мемів
Що, якщо через 30 років знімуть фільм про Леонардо Ді Капріо і про те, що він так і не отримав "Оскар"...і актор, який зіграє Ді Капріо, отримає "Оскар".
Привіт це я. Я хвилювався, чи захочеш ти мене бачити через стільки років (аналогія з піснею Адель Hello)
Ну і наостанок веселі та милі мем-гіфки з "Вовк з Волл-стріт", де Лео зіграв багатенького брокера.
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