Леонардо Ди Каприо – 47! Мы собрали лучшие мемы с актером в его день рождения

Сегодня покоритель миллионов женских сердец отмечает 47-летие. Лео – харизматичный и талантливый актер, который завоевал не только мир кино, но и стал героем многочисленных мемов

Леонардо Ди Каприо отмечает 47-летие. / Фото: Коллаж: Сегодня

Леонардо Ди Каприо, который очаровал девушку Джеффа Безоса и получил от миллиардера остроумную угрозу, породил, пожалуй, больше мемов, чем любой другой актер. Началось все с массовых перепостов сладкой фотографии юного Лео из "Титаника". Бесспорно звезду можно назвать настоящим мем-королем. Не всем знаменитостям удается им стать и это бесценно.

По случаю дня рождения Ди Каприо "Сегодня" собрали топ-подборку самых курьезных мемов с мировым кумиром. Приятного просмотра!

Кадр с иронично смеющимся героем Лео с бокалом в руке из фильма "Джанго освобожденный" конечно попал в мемы и оказался самым вирусным.

Моя девушка обнажена/Моя девушка обнажена, но с носками до колен.

Папа: *Покупает мне игровой компьютер* Я: Получается, я могу играть на нем? Папа:

Также фаны создавали и мем с этим фото, где персонажа изображали полненьким.

На картинке не изменилось ничего, кроме телосложения знаменитости.

В Сети также стала популярная сцена из "Однажды в Голливуде". Киноманы помнят, что Лео с Брэдом Питтом играют в фильме актера и каскадера, пытающихся удержаться в киноиндустрии. В одном эпизоде приятели проводят вечер за просмотром сериала, в котором засветился персонаж Лео – Рик Далтон. И когда на экране появляется его герой, мужчина указывает на него пальцем.

Мем стал использоваться для описания ситуаций об удивлении и неожиданных событиях. Например, связанных с нашими буднями во время карантина.

когда ur on zoom and see someone doesnt have their mic muted pic.twitter.com/c9Udoh1SyN — Natalie (@jbfan911) April 6, 2020

Когда ты в Zoom и видишь, как кто-то не выключил микрофон.

When I see people in movie standing closer не более 6 дней pic.twitter.com/5Dgv71cSUH - Chris Calogero (@RealChrisCal) April 6, 2020

Когда вижу, что люди в фильме стоят на расстоянии менее шести футов (1,5 метра – Ред.).

Одним из самых популярных твитов стал пост сценариста, который удачно заметил, что именно так зрители чувствуют себя, когда в репликах персонажей появляется отсылка к названию картины.

when someone says the title of the movie в the movie pic.twitter.com/8iqOQkjttF - Mike Scollins (@mikescollins) April 5, 2020

Когда кто-то в фильме произносит название фильма.

Очаровательный Лео в роли мистера Гэтсби поднимает бокал мартини (скорее всего, вы упомянули эту улыбку). Неудивительно: мем зародился еще до выхода фильма после релиза трейлера. Что он означает – зависит от создателя. Но почти всегда это что-то положительное – например, предложение выпить или повеселиться.

Ну и куда же без романтического Джека из "Титаника". Особенно мемотворцам нравится финальная сцена с Роуз, когда корабль ушел под воду.

Упомянем и мем "многозначное молчание" о том, как персонажи Леонардо Ди Каприо и Марка Руффало в ленте "Остров проклятых" обмениваются фразами, а в конце Лео обиженно молчит.

Также запомнился фанам и веселый Лео. Мем с фотографией голливудского актера, который бодро шагает по тротуару и широко улыбается, слегка наклонив голову. Фото сделано на съемочной площадке фильма "Начало" . Такой мем означает безудержное веселье в любой ситуации и противопоставляется мему "Грустный Киану Ривз".

Лео и "Оскар", которого он сколько лет ждал и дождался, также побудила фанов сделать подборку забавных мемов.

Что, если через 30 лет снимут фильм о Леонардо Ди Каприо и о том, что он так и не получил "Оскар"... и актер, сыграющий Ди Каприо, получит "Оскар".

Привет, это я. Я волновался, захочешь ли ты меня видеть спустя столько лет (аналогия с песней Адель Hello).

Ну и напоследок веселые и милые мем-гифки из "Волк с Уолл-стрит", где Лео сыграл богатенького брокера.

