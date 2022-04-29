Little Big, Монеточка, Face: у Росії "денацифікують" своїх артистів

Російських знаменитостей почали цькувати через те, що вони виступають проти війни та боряться за правду

У РФ цькуюють ліберальних артистів за допомогою плакатів / Фото: Колаж: Сьогодні

Хоч і у РФ вистачає зірок-путіністів, які підтримують кривавий режим або ж просто мовчки вдають ніби нічого не відбувається. Але все ж таки у країні-агресорці є свідомі артисти, які не бояться засуджувати Кремль за кровопроливні дії. Серед них стендап-комік Данило Поперечний, репери Face і Моргенштерн, актор Данило Козловський, співачка Монеточка та інші.

Звісно ж артистів, які виступають за правду, різні рупори Кремля та й сама російська влада називає "зрадниками батьківщини" та "продажними". Ба більше, у РФ навіть додумались створити плакати з такими зірками і розвісти їх у громадяських місцях.

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Скріншот Instastories

Український режисер Олег Боднарчук у себе в Instastories показав декілька вивісок-цькувань, які почали з'являтись у ріхних містах Росії.

Скріншот Instastories

У Росїі почали "денацифікувати" своїх співгромадян. Такі плакати з російськими артистами, які виступили проти війни, стали з'являтись у Москві та Санкт-Петербурзі, – написав режисер.

Скріншот Instastories

До речі, на плакат також потрапила і українська співачка Віра Брєжнева, яка багато років жила та працювала у РФ. Втім, після початку війни зірка виїхла до Італії, де зайнялась волонтерством та підтримкою України.