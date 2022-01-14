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Лія Ахеджакова в шоці від темношкірої версії себе в американській "Іронії долі"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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14 січня, 14:47
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Незабаром на екрани вийде американська адаптація знаменитого радянського фільму "Іронія долі, або З легкою парою!". Лія Ахеджакова вже встигла відреагувати на актрису, яка зіграє роль подруги американської "Наді"
Лія Ахеджакова висловилася з приводу темношкірої актриси, яка виконає аналогічну роль в американській адаптації "Іронії долі"
Лія Ахеджакова висловилася з приводу темношкірої актриси, яка виконає аналогічну роль в американській адаптації "Іронії долі" / Фото: Коммерсант, Instagram

В американської версії легендарного фільму "Іронія долі або з легкою парою!" головну героїню Надю зіграє племінниця Джулії Робертс – Емма Робертс, її партнера Женю Лукашина – актор Томас Манн.

Звичайно ж, у другорядних персонажів теж будуть свої аналоги. Так, подругу Наді – Таню, роль якої в оригіналі виконувала Лія Ахеджакова, в американському ремейку зіграє актриса з африканським корінням – Фікіле Мктвала.

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Лія Ахеджакова вже встигла відреагувати на це. Причому досить різко. Відомо, що акторка взагалі не в захваті від того, що у США вирішили перезняти легендарний фільм.

Ой який... жах. Ви знаєте... мене це зовсім... Мене з цією "Іронією долі" вже закатували. Ну, і заради бога, ми теж знімаємо їхні версії. Я б крутіше сказала: наплювати на неї. Не до цього, ось право! Не до цього! – каже Лія Меджидівна у коментарі " КП-Петербург".

Лія Ахеджакова у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!"
Лія Ахеджакова у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!" / Фото: kino-teatr.ru

Що відомо про ремейк "Іронії долі"?

Режисерське крісло американської адаптації "Іронії долі" зайняв російський кінорежисер Марюс Вайсберг. Фільм планували випустити напередодні нового року, проте зйомки затрималися.

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Сценаристом кінострічки виступила Тіффані Полсен, яка працювала над відомими картинами з Еммою Робертс "Пара на свято" та "Ненсі Дрю".

Головні ролі у кінострічці виконують Емма Робертс та Томас Манн.

Емма Робертс та Томас Манн
Емма Робертс та Томас Манн / Фото: instagram.com/emmaroberts/, kino-teatr.ua

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Раніше ми писали про ремейк ще одного культового новорічного фільму – "Сам удома".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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