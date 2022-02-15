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Любов Успенська зняла у кліпі у скандальну російську актрису та нарвалася на хейт: "Хана вашій кар'єрі"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 14:07
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Днями російська співачка представила кліп на пісню "Фартовая", але не всі оцінили нову роботу артистки
Любов Успенська потрапила у скандал через Анастасію Макєєву
Любов Успенська потрапила у скандал через Анастасію Макєєву / Фото: скриншот

У кліпі взяли участь співачки Слава та Люся Чеботіна, співак Іраклій Пірцхалава, блогер Саша Стоун та актриса Анастасія Макєєва. Через останню Любов Успенська якраз і потрапила до скандалу. Шанувальникам співачки не сподобалася, що скандальна російська актриса з'явилася у кліпі на пісню !"Фартовая"

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У коментарях у YouTube користувачі не приховували свого обурення та стали просити вирізати кадри з Макеєвою з кліпу.

  • "Макєєву спеціально взяли, щоб повністю кліп зіпсувати. Навіщо брати того, кого ненавидить більшість жінок? Ви ж для них співаєте. Хана вашій кар'єрі"
  • "Кохання, з повагою до вашої творчості, чудова пісня. Без аферистки цей кліп був би кращим. Вирізайте"
  • "Яким чином Макєєва сюди потрапила? Шантажем? Інакше не пояснити, як адекватна людина могла зняти такого персонажа у своєму кліпі"
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube
Скріншот: YouTube

Анастасія Макєєва регулярно стає учасницею різних скандалів. Приводом для обговорення стає особисте життя актриси. Минулого року стало відомо про стосунки Макєєвої з бізнесменом Романом Мальковим.

Анастасія Макєєва та Роман Мальков
Анастасія Макєєва та Роман Мальков / Фото: Instagram

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Якийсь час артистка приховувала свій роман, тому що бізнесмен був одружений і у нього четверо дітей. Однак коли громадськості стали відомі подробиці, Макєєву стали звинувачувати у руйнуванні сім'ї. Актриса не збиралася мовчати і вирішила з'ясовувати стосунки з ексдружиною обранця в ефірі російських шоу. У результаті Макєєва вийшла заміж за Малькова. Для акторки це четвертий шлюб.

На цьому скандали з Анастасією Макєєвою не закінчуються. Її звинувачують у шахрайстві. Нещодавно акторка стала ще й коучем і тепер "допомагає" лікувати тяжкі хвороби, наприклад рак.

Раніше у Мережі обговорювали дивні танці Анастасії Волочкової.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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