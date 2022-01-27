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Марина Хлєбникова – про свій стан після пожежі: "Все не так, як хотілося б"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 13:55
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Зірка 90-х звернулася до публіки з новинами. З нової заяви Марини Хлєбнікової стало відомо про її стан після пожежі
Артистка розповіла про самопочуття
Артистка розповіла про самопочуття / Фото: Instagram

Нагадаємо, 56-річна Марина Хлєбникова стала жертвою пожежі: її квартира в Москві майже повністю вигоріла, а сама зірка 90-х отримала моторошні опіки. Тоді співачка була одна в кімнаті, вона встигла надихатись токсичних газів. Співробітникам МНС вдалося вчасно врятувати зірку.

Поки що Хлєбникова не виходила на зв'язок із шанувальниками, кажуть, у неї сильно постраждало обличчя. Але вона все ж таки нагадує про себе для всіх, хто турбується про її здоров'я, голосовими повідомленнями.

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Марині Хлєбніковій зробили пластичну операцію
Марині Хлєбніковій зробили пластичну операцію / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Нещодавно вона вийшла у прямий ефір та поспілкувалася з ведучими "Ретро FM", здоров'я артистки, звичайно ж, – головна тема, яка всіх непокоїть.

Якщо говорити про фізичне самопочуття, то все не так, як хотілося б. Що стосується мого морального настрою, вважаю, чим позитивнішим я буду, тим швидше мені стане краще. І тому намагаюся триматися щосили. Дуже багато людей пишуть мені, весь час дивлюся на свою сторінку. А ось працювати поки що точно не зможу.

Марина Хлебникова на концерте
Марина Хлебникова на концерте / Фото: Instagram

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Артистка зізналася, що вже навіть спробувала попрацювати у студії — голос та зв'язки у доброму стані. Але про те, щоб виступати на сцені, поки що не йдеться.

Коли піду на сцену, прямо загадувати не хочу.

Шанувальники бажають Марині Хлєбнікової якнайшвидшого одужання.

До речі, раніше артистці зробили операцію на обличчі.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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