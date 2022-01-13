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Меган Фокс вдруге виходить заміж (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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13 січня, 09:03
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Про роман актриси Меган Фокс та репера Machine Gun Kelly стало відомо у липні 2020 року
Machine Gun Kelly зробив пропозицію Меган Фокс
Machine Gun Kelly зробив пропозицію Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Пара не приховувала своїх стосунків. Вони разом стали з'являтися на червоних доріжках, у всі свої інтерв'ю репер не втомлювався освідчуватися Меган у коханні, та й сама акторка не раз говорила, що дуже щаслива.

А тепер Меган поділилася радісною новиною – Machine Gun Kelly зробив їй пропозицію. Репер став на одне коліно в особливому місці для закоханих.

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У липні 2020 року ми сиділи під цим баньяном і мріяли про дива. Ми не звертали уваги на біль, з яким ми мали зіткнутися разом за такий короткий, божевільний проміжок часу. Не підозрювали про те, які роботи та жертв вимагатимуть від нас стосунки. Ми були п'яними від кохання. І ось через півтора роки, пройшовши разом через пекло, він попросив мене вийти за нього заміж. І так само, як у кожному житті до цього, і як у кожному житті, яке піде за ним, я сказала "так". А потім ми випили кров друг одного – написала Меган у себе в Instagram.

У себе в Instagram репер також опублікував відео. Він показав заручне каблучка актриси. Machine Gun Kelly разом із ювеліром Стівеном Вебстером розробив унікальний дизайн прикраси.

Нагадаємо, заради репера Меган Фокс розлучилася з Брайаном Остіном Гріном . Експодружжя виховує трьох дітей.

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Machine Gun Kelly та Меган Фокс познайомилися на зйомках фільму "Північ на злаковому полі".

Раніше ми розповідали, акторка допомагає бойфренду впоратися з наркозалежністю .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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