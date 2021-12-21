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Меладзе та Джанабаєва з'явилися на одному заході, але позували окремо один від одного

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 10:50
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Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе встигають приділяти час не лише доньці, яка народилася цього року, а й відвідувати заходи
Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе
Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva, instagram.com/meladzevalerian

Екссолістка "ВІА Гри" продовжує розвивати свою сольну кар'єру. Альбіна Джанабаєва взяла участь у зйомках чергового новорічного концерту. Валерій Меладзе також виступав на цьому заході. Але позувати до журналістів подружжя вийшли окремо.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Альбіна та Валерій не публікували спільні фото із заходу у себе в соцмережах.

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Раніше подружжя з'являлося разом на червоних доріжках музичних заходів, а також давали інтерв'ю. Наприклад, цього року Меладзе та Джанабаєва із задоволенням позували на музичному фестивалі "Жара".

/ Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Нагадаємо, екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе одружені з 2014 року . Зіркова пара має двох синів — Костянтина, який народився 2004 року і Лука, що з'явився на світ 2014 року. Цього року у Альбіни та Валерія народилася донька Агата. Крім того, співак має трьох дочок від першого шлюбу. Відомо, що доньки Меладзе не спілкуються із Джанабаєвою.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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