Молода дружина Венсана Касселя поділилася їхніми пікантними особистими фото

24-річна модель Тіна Кунакі, яка нещодавно потрапила в Києві в скандал через Kyiv not Kiev, опублікувала серію зворушливих фото з Венсаном Касселем. На всіх знімках модель відображена в обіймах з французьким актором, який старший за неї на 30 років.
Кадри, опубліковані в Instagram-акаунті Тіни Кунакі, в основному зроблені під час їхнього відпочинку на різних курортах. Подружжя регулярно подорожують разом і люблять проводити час на пляжі.
Твої обійми – моє улюблене місце. С річницею! Кохатиму тебе завжди, – написала Тіна Кунакі.
Венсан Касссель відповів дружині: "Скоро, моя любов". Судячи з усього, зірки зустрічають третю річницю шлюбу в різних куточках планети.
Венсан Кассель і Тіна Кунакі зіграли весілля 24 серпня в 2018 році у Франції.
Незабаром після весілля у них народилася дочка, якій дали ім'я Амазоні. Однак досі Тіна і Венсан не показали свою дочку публіці.
Крім спільної дитини з Тіною Кунакі, у Венсана Касселя є ще дві дочки від шлюбу з Монікою Белуччі: 11-річна Леоні та 16-річна Дева.
Дивіться в ролику історію кохання Венсана Касселя і Тіни Кунакі:
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