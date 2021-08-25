Молода дружина Венсана Касселя поділилася їхніми пікантними особистими фото

Вчора, коли українці святкували День Незалежності, французький актор Венсан Кассель відзначав третю річницю шлюбу зі своєю молодою дружиною

Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Фото: instagram.com/tinakunakey

24-річна модель Тіна Кунакі, яка нещодавно потрапила в Києві в скандал через Kyiv not Kiev, опублікувала серію зворушливих фото з Венсаном Касселем. На всіх знімках модель відображена в обіймах з французьким актором, який старший за неї на 30 років.

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Кадри, опубліковані в Instagram-акаунті Тіни Кунакі, в основному зроблені під час їхнього відпочинку на різних курортах. Подружжя регулярно подорожують разом і люблять проводити час на пляжі.

Твої обійми – моє улюблене місце. С річницею! Кохатиму тебе завжди, – написала Тіна Кунакі.

Венсан Касссель відповів дружині: "Скоро, моя любов". Судячи з усього, зірки зустрічають третю річницю шлюбу в різних куточках планети.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото: instagram.com/tinakunakey

Венсан Кассель і Тіна Кунакі зіграли весілля 24 серпня в 2018 році у Франції.

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Тіна Кунакі і Венсан Кассель відзначають 3-ю річницю весілля / Фото: instagram.com/tinakunakey

Незабаром після весілля у них народилася дочка, якій дали ім'я Амазоні. Однак досі Тіна і Венсан не показали свою дочку публіці.

Тіна Кунакі показала фото з Венсаном Касселем в річницю весілля / Фото: instagram.com/tinakunakey

Крім спільної дитини з Тіною Кунакі, у Венсана Касселя є ще дві дочки від шлюбу з Монікою Белуччі: 11-річна Леоні та 16-річна Дева.

Дивіться в ролику історію кохання Венсана Касселя і Тіни Кунакі:

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