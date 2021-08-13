google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo

Зірка Джамали

Український трек LOBODA

Відмовився від опікунства

MELOVIN про батьків

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Шахраї торгують криптовалютою від імені Моргенштерна

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
13 серпня, 17:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В рунеті з'явилися сайти, де можна купити "моргентокени" і "моргенкоіни" нібито від відомого російського репера
Шахраї продають токени від імені Моргенштерна
Шахраї продають токени від імені Моргенштерна / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Зловмисники не залишаються осторонь від трендів і створюють сайти, де можна купити токени і криптовалюту від відомого і найбагатшого артиста Росії – Моргенштерна.

Реклама

Шахраї створюють сайти, через які планують здійснювати продаж цифрової валюти і залишати фанатів репера ні з чим, пише Комерсант.

Моргенштерн
Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Зараз таких сайтів вже є кілька – morgentoken.com, morgencoin.com, morgenshterncoin.com. Експерти рекомендують фанатам артиста бути уважнішими, щоб не попастися в пастку шахраїв.

Сам Моргенштерн про ситуацію поки не висловився.

Що таке криптовалюта?

Реклама

Це цифровий аналог валют. На сьогоднішній день існує вже понад 1 500 різних криптовалют.

Що таке токен?

Токен – це не криптовалюта, хоча і створена за тією ж технологією. Простими словами, це цифровий баланс в активі якого можуть бути їх цінності, гроші, різні послуги, акції підприємств тощо.

Про невдалі покупки зірок в Мережі дивіться відео:

Ще матеріали по темі:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Кейт Вінслет для LA Times
Всі обговорюють
Які артисти відмовилися виступати на концерті до Дня Незалежності
Бути в курсі
Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
Що ще додала Ксенія
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти