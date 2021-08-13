Мошенники торгуют криптовалютой от лица Моргенштерна

В рунете появились сайты, где можно купить "моргентокены" и "моргенкоины" якобы от известного российского рэпера

Мошенники продают токены от лица Моргенштерна / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Злоумышленники не остаются в стороне от трендов и создают сайты, где можно купить токены и криптовалюту от известного и самого богатого артиста России – Моргенштерна.

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Мошенники создают сайты, через которые планируют осуществлять продажу цифровой валюты и оставлять фанатов рэпера ни с чем, пишет Коммерсант.

Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Сейчас таких сайтов уже есть несколько — morgentoken.com, morgencoin.com, morgenshterncoin.com. Эксперты рекомендуют фанатам артиста быть внимательнее, чтобы не попасться в ловушку мошенников.

Сам Моргенштерн о ситуации пока не высказался.

Что такое токен?

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Токен — это не криптовалюта, хотя и создана по той же технологии. Простыми словами, это цифровой баланс в активе которого могут быть их ценности, деньги, различные услуги, акции предприятий и прочее.

Что такое криптовалюта?

Это цифровой аналог валют. На сегодняшний день существует уже больше 1 500 разных криптовалют.