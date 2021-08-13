google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo

Вергелес против Талашко

Украинский трек LOBODA

Отказался от опекунства

MELOVIN о родителях

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Мошенники торгуют криптовалютой от лица Моргенштерна

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 августа, 17:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В рунете появились сайты, где можно купить "моргентокены" и "моргенкоины" якобы от известного российского рэпера
Мошенники продают токены от лица Моргенштерна
Мошенники продают токены от лица Моргенштерна / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Злоумышленники не остаются в стороне от трендов и создают сайты, где можно купить токены и криптовалюту от известного и самого богатого артиста России – Моргенштерна.

Реклама

Мошенники создают сайты, через которые планируют осуществлять продажу цифровой валюты и оставлять фанатов рэпера ни с чем, пишет Коммерсант.

Моргенштерн
Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Сейчас таких сайтов уже есть несколько — morgentoken.com, morgencoin.com, morgenshterncoin.com. Эксперты рекомендуют фанатам артиста быть внимательнее, чтобы не попасться в ловушку мошенников.

Сам Моргенштерн о ситуации пока не высказался.

Что такое токен?

Реклама

Токен — это не криптовалюта, хотя и создана по той же технологии. Простыми словами, это цифровой баланс в активе которого могут быть их ценности, деньги, различные услуги, акции предприятий и прочее.

Что такое криптовалюта?

Это цифровой аналог валют. На сегодняшний день существует уже больше 1 500 разных криптовалют.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Кейт Уинслет для LA Times
Все обсуждают
Какие артисты отказались выступать на концерте ко Дню Независимости
Быть в курсе
Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
Что еще сказала Ксюша
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа/18:00
5 концертов августа
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять