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Чоловік Валерії порівняв гастролі зірок шоу-бізу з працею шахтарів: Артист ризикує своїм життям

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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10 лютого, 14:31
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Відомий російський продюсер та чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин назвав роботу артистів "пекельною працею", провівши аналогію з роботою шахтарів у шахтах
Чоловік Валерії вважає роботу артистів рівноцінною праці шахтарів
Чоловік Валерії вважає роботу артистів рівноцінною праці шахтарів / Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Нещодавно радянська та російська актриса Марія Голубкіна заявила, що не вважає роботу деяких артистів (Ольги Бузової, Анастасії Волочкової) надто важкою. З її словами не погодився продюсер та чоловік Валерії Йосип Пригожин.

Якщо ви думаєте, що вони одягають ошатний костюм і чимось відрізняються від шахтарів чи будівельників, то ви помиляєтесь. Артист не спить ночами, гастролює. Ризикує своїм життям, живе у різних часових поясах. Все життя в літаку, у дорозі. Як бременські музиканти. Артист весь час у подорожі. Сім'ю та дім вони не бачать. Якщо, звичайно, артист затребуваний, – розповів Пригожин в інтерв'ю виданню Teleprogramma.pro.

Йосип Пригожин порівняв роботу артистів насилу шахтарів
Йосип Пригожин порівняв роботу артистів насилу шахтарів / Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

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Він також назвав працю артистів "пекельною" і підкреслив, що вони працюють цілодобово.

Ось ви у шахті. Вранці пішли на роботу — надвечір прийшли. Так само і з артистом. Тільки артист не вдома у вихідні. У нього цілодобова робота. Це дуже важкі гроші, – заявив Йосип.

Що відомо про Йосипа Пригожина?

Йосип Пригожин – російський музичний продюсер. У різні роки співпрацював з такими зірками, як його дружина та співачка Валерія, Вахтанг Кікабідзе, Миколай Носков, Олександр Маршал, Авраам Руссо, Христина Орбакайте та багатьма іншими, говориться на сторінках "Вікіпедії".

2004 року одружився з Валерією. Спільних дітей у пари немає. Пригожин вважає рідними дітей Валерії від попереднього шлюбу.

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Раніше Йосип Пригожин публічно присоромив Моргенштерна через його слова про День перемоги.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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