Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни 💸 Отримати тисячу Зеленського

Скандал з роляті

Зломовчання. Огляд

Крах Містера Біга

Новорічні фільми

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Чоловік Заворотнюк за кілька виступів у Дубаї заробив близько мільйона гривень

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 09:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анастасія Заворотнюк кілька років бореться із онкологічним захворюванням. Відомо, що зараз чоловік зірки "Моєї прекрасної няні" дуже багато працює, щоб заробити на лікування
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Чоловік Анастасії Заворотнюк російський фігурист Петро Чернишев не відвідує світських заходів та не дає інтерв'ю. Побачити чоловіка актриси найчастіше можна на льодовій ковзанці. Зараз він бере участь у льодовому шоу Тетяни Навки "Спляча красуня". Чернишеву дісталася головна роль.

На вихідних шоу показали у Дубаї. Як пише Sobesednik, за кілька виступів фігурист отримав 2,7 мільйона рублів (близько 970 тисяч гривень).

Реклама

Це набагато більше, ніж за аналогічні прокати у Москві. У 2019 році "Росконцерт" уклав із Чернишевим контракт на 2,8 мільйона рублів, але тоді в афіші значилося 19 (!) Показів. Отже, гонорар за один вихід мав становити близько 148 тисяч рублів. У дубайському ж турне за кожен прокат Чернишеву належало 1,3 мільйона рублів, тобто у дев'ять разів більше, пише видання.

Як зараз виглядає чоловік Анастасії Заворотнюк
Як зараз виглядає чоловік Анастасії Заворотнюк / Фото: Instagram

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у акторки гліобластоми. Весь цей час зірку серіалу "Моя прекрасна няня" ніхто не бачив . Відомо, що зараз вона знаходиться у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. В мережі регулярно з'являються чутки про стан здоров'я Заворотнюк, Проте родичі воліє не коментувати цієї теми.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти