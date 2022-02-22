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Не поважають – нехай бояться: Акунін, Макаревич та інші російські зірки висловилися про загрози Путіна Україні

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 17:11
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Розповідаємо, як артисти, письменники та журналісти у Росії реагують на агресію свого президента
Як російські зірки реагують на визнання Путіним "ЛДНР"
Як російські зірки реагують на визнання Путіним "ЛДНР" / Фото: YouTube, instagram.com/andrey_makarevich_official, facebook.com/borisakunin

Українські зірки шоу-бізнесу підтримують українців та закликають до єдності. Учорашнє підписання Путіним указів про визнання незалежності "ЛДНР" спричинило наслідки, з якими доведеться жити не тільки уряду країни-агресора, але і його народу.

Російські знаменитості висловили свою думку про те, що сталося в соцмережах. Дивимося, що вони пишуть.

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Андрій Макаревич

Ну, що, почалося? Мої вітання. У наших людях генетично сидить підсвідома впевненість, що найголовніший – наймудріший. "Ось цар прийде – цар розсудить." Історія, правда, каже, що так буває далеко не завжди, та хто ж її пам'ятає..., – написав музикант у Facebook.

Андрій Макаревич засудив Путіна
Андрій Макаревич засудив Путіна / Фото: Instagram

Борис Акунін

Російський письменник Борис Акунін напередодні прокоментував можливість вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що Путін лише погрожує, хоче, щоб його боялися.

Навіщо це робиться загалом зрозуміло. Якщо не поважають – хай бояться. До того ж, коли всі від тебе "чекали на кровопролиття", а ти тільки "чижика з'їв", то, дивись, обійдеться без серйозних санкцій. Але як же шкода нещасних жителів Донбасу, які мають бути пішаками у цій цинічній геополітичній грі, – висловився письменник.

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Лія Ахеджакова

Лія Ахеджакова налякана рішенням Путіна
Лія Ахеджакова налякана рішенням Путіна

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Акторка впевнена – Путін оголосив війну усьому світу, і наслідки будуть тяжкими.

Ось цей новий "підручник історії", який ми почули, – це додаток до цих Пушилиних, Моторолів та всього цього жаху. Я думаю, що трапилося щось невиправне, це справді пахне оголошенням війни усьому світові. Це щось неймовірне, неймовірне через неспроможність та підлість. Мені здається, що наслідки будуть дуже тяжкі. Коли на чолі благоденства країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей – це страшно, – цитує артистку BBC News.

Ксенія Собчак

Російська журналістка наголосила, що всі були готові до визнання Путіним "ЛДНР". Вона тезово переказала риторику російського президента у його зверненні та згадала США:

Одна велика вимога сформульована таки не для України, а для американців. Зовсім коротко посил звучить так: "Приберіть НАТО від України" і вимога цілком для США здійсненна і навіть безболісна. Та чи дозволять вони собі здавати назад?

Скріншот: instagram.com/xenia_sobchak

Олександр Невзоров

Журналіст і колишній депутат російської думи Олександр Невзоров написав, що Росії буде потрібний проктолог, аби витягнути країну з того місця, куди її засунув Путін.

Якби президентом Росії став електрик, усюди були б дроти та лампочки. Їй знадобилися б нові підстанції та високовольтні лінії. Якби ним став пекар, то множилися б булочні та кондитерські, пахло б здобою, а Росії знадобилися б нові елеватори та хлібокомбінати. Та президентом став чекіст – і тепер країні терміново потрібний проктолог, який намагатиметься її витягнути.

Раніше українська акторка Сніжана Єгорова назвала Путіна "героєм нашого часу" після визнання ним "ЛДНР".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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