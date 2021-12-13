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Деякі речі не змінюються: Джей Ло та Бен Аффлек повторили одне з найпопулярніших своїх фото через 18 років

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 10:53
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Одна з найбільш обговорюваних голлівудських пар Дженніфер Лопес і Бен Аффлек з'явилися на червоній доріжці прем'єри фільму "Ніжний бар"
Шанувальники Дженніфер Лопес та Бена Аффлек порівняли кілька фото пари на червоній доріжці
Шанувальники Дженніфер Лопес та Бена Аффлек порівняли кілька фото пари на червоній доріжці / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують радувати шанувальників спільними виходами . Нова поява на червоній доріжці не стала винятком.

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Ніжний бар" із Беном Аффлеком у головній ролі. Актор разом зі своєю коханою із задоволенням позували фотографам. Для виходу Джей Ло обрала сукню довгу сукню від Elie Saab.

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/ Фото: Getty Images

Щоправда, увага шанувальників була прикута не до вбрання артистки, а до нових фото пари. Тим більше уважні фани згадали, що в архіві Бен і Джен мають схоже спільне фото з червоною доріжки. В 2003 році пара позувала на прем'єра фільму "Джилі", в якому вони зіграли головні ролі.

Деякі речі не змінюються, – підписали колаж шанувальники.

Скріншот: Twitter

А деякі фани згадали про ще одне фото.

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Скріншот: Instagram

Раніше Бен Аффлек зізнався, що не збирається ділитися подробицями роману з Джей Ло. Але хоч пара і не поспішає розповідати про свої стосунки, за них це роблять інсайдери. Різдво голлівудські актори планують відзначити великою дружною сім'єю .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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