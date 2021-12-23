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Ніхто не подумав би! Кого з російських артистів бажають бачити на корпоративах більше, ніж Пугачову

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 15:05
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Новорічні корпоративи для зірок – дуже гарне джерело доходу, особливо коли через пандемію концерти часто доводиться переносити. Одним із найбільш високооплачуваних артистів російського шоу-бізнесу є Сергій Шнуров
Названо ім'я найпопулярнішого російського артиста на корпоративи
Названо ім'я найпопулярнішого російського артиста на корпоративи / Фото: скріншот

Щоб почути Сергія Шнурова та групу "Ленінград", доведеться заплатити 15 мільйонів рублів (201 тисяча доларів). Друге місце зайняв Григорій Лепс, чий цінник дорівнює 12 мільйонам (163 тисяч доларів). Алла Пугачова давно не дає сольних концертів, але на корпоративі співачка готова виступити за 10 мільйонів рублів (135 тисяч доларів), Філіп Кіркоров – за 8 мільйонів (108 тисяч доларів)

Але як розповів концертний директор Юрій Борисов у програмі "Світська хроніка", найдорожчим артистом на корпоративи є Андрій Губін.

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Напевно, найдорожчий Андрій Губін. Він не виступає вже багато років, і років десять я регулярно від якихось людей чую: „Ми даємо будь-які гроші, ми хочемо концерт Андрія Губіна!" І Андрій Губін усі десять років каже „ні" , – сказав концертний директор.

Андрій Губін відмовляється від будь-яких виступів
Андрій Губін відмовляється від будь-яких виступів / Фото: скриншот

Андрій Губін зараз

Співак уже багато років не виступає через хворобу. Свій діагноз Андрій Губін не називає. Нещодавно 47-річний музикант вперше за кілька років дав інтерв'ю і заявив, що кожен день страждає від болю і хоче вмерти.

Еліна Пелешенко
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