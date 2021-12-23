Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО

Человек-паук. Обзор

Игры талантов

Топ-сериал

Каменских и Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Турецкие сериалы
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Никто бы не подумал! Кого из российских артистов жаждут видеть на корпоративах больше, чем Пугачеву

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 15:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новогодние корпоративы для звезд – очень хороший источник дохода, особенно когда из-за пандемии концерты часто приходится переносить. Одним из самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса является Сергей Шнуров
Названо имя самого востребованного российского артиста на корпоративы
Названо имя самого востребованного российского артиста на корпоративы / Фото: скриншот

Чтобы услышать Сергея Шнурова и группу "Ленинград" придется заплатить 15 миллионов рублей (201 тысяча долларов). Второе место занял Григорий Лепс, чей ценник равен 12 миллионам (163 тысячи долларов). Алла Пугачева давно не дает сольных концертов, но на корпоративе певица готова выступить за 10 миллионов рублей (135 тысяч долларов) , Филипп Киркоров – за 8 миллионов (108 тысяч долларов)

Но как рассказал концертный директор Юрий Борисов в программе "Светская хроника", самым дорогим артистом на корпоративы является Андрей Губин.

Реклама

Наверное, самый дорогой Андрей Губин. Он не выступает уже много лет, и лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: „Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!" И Андрей Губин все десять лет говорит „нет", – сказал концертный директор.

Андрей Губин отказывается от любых выступлений
Андрей Губин отказывается от любых выступлений / Фото: скриншот

Андрей Губин сейчас

Певец уже много лет не выступает из-за болезни. Свой диагноз Андрей Губин не называет. Недавно 47-летний музыкант впервые за несколько лет дал интервью и заявил, что каждый день страдает от болей и хочет умереть.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять