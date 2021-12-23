Никто бы не подумал! Кого из российских артистов жаждут видеть на корпоративах больше, чем Пугачеву

Новогодние корпоративы для звезд – очень хороший источник дохода, особенно когда из-за пандемии концерты часто приходится переносить. Одним из самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса является Сергей Шнуров

Названо имя самого востребованного российского артиста на корпоративы / Фото: скриншот

Чтобы услышать Сергея Шнурова и группу "Ленинград" придется заплатить 15 миллионов рублей (201 тысяча долларов). Второе место занял Григорий Лепс, чей ценник равен 12 миллионам (163 тысячи долларов). Алла Пугачева давно не дает сольных концертов, но на корпоративе певица готова выступить за 10 миллионов рублей (135 тысяч долларов) , Филипп Киркоров – за 8 миллионов (108 тысяч долларов)

Но как рассказал концертный директор Юрий Борисов в программе "Светская хроника", самым дорогим артистом на корпоративы является Андрей Губин.

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Наверное, самый дорогой Андрей Губин. Он не выступает уже много лет, и лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: „Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!" И Андрей Губин все десять лет говорит „нет", – сказал концертный директор.

Андрей Губин отказывается от любых выступлений / Фото: скриншот

Андрей Губин сейчас

Певец уже много лет не выступает из-за болезни. Свой диагноз Андрей Губин не называет. Недавно 47-летний музыкант впервые за несколько лет дал интервью и заявил, что каждый день страдает от болей и хочет умереть.