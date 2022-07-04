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Noize MC знав: Білгород потрапить під ракетний обстріл. Звідки? (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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4 липня, 16:04
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Російський реп-виконавець зробив несподівану заяву під час свого виступу. Зал підтримав музиканта оваціями
Noize MC висловився про ракетний обстріл Бєлгорода
Noize MC висловився про ракетний обстріл Бєлгорода / Фото: ТАСС,

З перших днів повномасштабної війни в Україні Noize MC виступає на підтримку українського народу. Наразі виконавець дає концерти по всьому світу, де висміює путінську владу та російське товариств о.

На вчорашньому концерті в Ташкенті Іван Алексєєв (справжнє ім'я артиста) висловився про вибухах у російському місті Білгород .

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Коли з Білгорода полетіли ракети, я знав, що вони повернуться . Сьогодні, на жаль, це сталося. Моє улюблене рідне місто обстріляли. Що я відчуваю з цього приводу? Рівно те саме, що я відчував, коли обстрілювали Київ, Харків, Маріуполь ...коли я дізнавався новини про Ірпінь та Бучу ... Війна огидна у неї нелюдське обличчя. І вона має закінчитися! Вона повинна була закінчитися, чорт забирай, так і не розпочавшись, – сказав зі сцени Noize MC.

Глядачі підтримали позицію музиканта і після його слів почали скандувати гасло: "Ні війні!"

Після виступу Алексєєв поділився відео з концерту у своєму Instagram , де у коментарях його також підтримали сотні фоловерів.

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Нагадаємо, що Noize MC разом із російською виконавицею Монеточкою у перші дні війни організували тур Європою на підтримку України. Кошти, зібрані на концертах, вони передали на допомогу українському народу.

Раніше українські знаменитості відреагували на рашистський обстріл торгового центру у Кременчуці .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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