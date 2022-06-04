"Вона ідеальна!" Донька Джолі та Пітта переманює фанатів батьків на свій бік (відео)

16-річна Шайло вирішила підкорювати публіку своєю хореографією. І, схоже, їй вдається

Шайло Джолі-Пітт затьмарює батьків своїм талантом

Шайло Джолі-Пітт – перша біологічна дитина акторів. Вона з малечку перебуває в центрі уваги публіки та папараці. Ба більше, дівчинка хотіла змінити стать! Вона стриглася завжди під хлопчика, а на червоні доріжки вибирала класичні чоловічі костюми. Втім, декілька років тому її погляди змінились і вона, очевидно, передумала вдаватись до таких радикальних заходів.

Нині Шайло повністю переключилась на своє хоббі – танці. Особливо дівчинці подобається хіп-хоп. Взимку 16-річна донька Анджеліни Джолі створила свій YouTube-канал, де вона поширює "танцювальні" ролики зі школи Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесі.

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Днями вона продемонструвала свої танцювальні рухи під хіт Еда Ширана Shivers. У ролику Шайло вміло рухалася в ритмі разом з двома іншими дівчатками. Шайло стояла з лівого боку від тріо й одягла повністю чорний спортивний костюм та кросівки. Волосся вона зібрала у пучок.

Раніше Шайло поділилася відео, де вона танцює під вірусний TikTok-трек Ліззо About Damn Time, в якому вона просто вразила всіх своїм хіп-хоп-виступом.

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Загалам на каналі Шайло вже назбиралось чимало таких відео, перегляди яких перевищують 50 тис.!

Раніше інсайдер розповів виданню In Touch, що танець є "головною пристрастю Шайло".

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Шайло — типовий підліток, і вона виражає себе багатьма способами. Їй подобається, що вона може відчути музику, відпустити і бути вільною, що дуже важливо. Вона любить всі стилі танцю, але її улюблені хіп-хоп і фрістайл, – поділися інсайдер.

Джолі та Пітт пишаються досягненнями доньки у танцювальній сфері і повністю підтримують її.

Фоловери також оцінили талант Шайло та зазначили, що тут не обійшлось без генів:

Чудово, що ти танцюєш, буду з нетерпінням чекати нових відео. Ти дуже талановита.

Скріншот YouTube

Вона настільки талановита. Це все хороші гени.

Скріншот YouTube

Я радий, що у Шайло є своя пристрасть. Так тримати дівчинко!

Скріншот YouTube

Тато і мама, мабуть, дуже пишаються і щасливі, що ти так гарно танцюєш!

Скріншот YouTube

Зазначимо, американські ЗМІ пишуть, що Шайло надходять безліч пропозицій спробувати себе у ролі моделі, адже її зріст та параметри ідеально підходять для фешн-індустрії. Втім, сама дівчинка не горить бажанням. А Анджеліна Джолі не хоче вмішуватись у особистий простір доньки, тож не примушує її ні до чого.

Нагадаємо, у Джолі шестеро дітей: три сини і три дочки. Троє з них — прийомні, а ще троє — біологічні. У 2019 році зірка розлучилась з Бредом Піттом.

Нещодавно Анджеліна Джолі приїжджала до Львова та особисто підтримала переселенців. Після свого візиту акторка стала носити прикрасу від українського бренду, а на якому зображена карта України.