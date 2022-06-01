Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚽ Шотландія – Україна: онлайн

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Анджеліна Джолі носить незвичайну прикрасу на підтримку України (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 червня, 19:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Голлівудська акторка після візиту до Львова стала носити прикрасу від українського бренду, а на якому зображена карта України
Анджеліні Джолі подарували обручку на згадку про Україну
Анджеліні Джолі подарували обручку на згадку про Україну / Фото: Getty Images

Поїздка Анджеліни Джолі в Україну запам'ятається надовго не лише її українським фанатам, а й голлівудській зірці.

Під час свого візиту акторка відкрито продемонструвала свою підтримку Україні та особисто підтримала сім'ї переселенців. Такий вчинок Джолі не міг залишитися поза увагою та подякою з боку українців – на пам'ять про поїздку у зірки залишилася пам'ятна прикраса.

Реклама

Анджеліна Джолі носить обручку з картою України.
Анджеліна Джолі носить обручку з картою України.

Один з ювелірних брендів подарував голлівудській акторці незвичайну срібну каблучку, на якому зображено мапу України.

Подарунок припав до душі Анджеліні, адже під час зустрічі з дітьми-біженцями на її пальці також була пам'ятна прикраса.

Реклама

Голлівудська акторка під час зустрічі з дітьми-переселенцями
Голлівудська акторка під час зустрічі з дітьми-переселенцями

Безмежно раді, що нам вдалося подарувати нашу фірмову каблучку "Карта України" Анджеліні Джолі.
Прекрасна пам'ять про прекрасну країну, – поділилися представники ювелірного бренду.

До речі, придбати каблучку, як у зірки Голлівуду, може кожен. Вартість срібної прикраси – 1500 гривень.

Скріншот

Нагадаємо, що хлопець, який не помітив Джолі у львівському кафе, несподівано використав свою популярність.

Реклама

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти