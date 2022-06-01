Анджеліна Джолі носить незвичайну прикрасу на підтримку України (фото)

Голлівудська акторка після візиту до Львова стала носити прикрасу від українського бренду, а на якому зображена карта України

Анджеліні Джолі подарували обручку на згадку про Україну / Фото: Getty Images

Поїздка Анджеліни Джолі в Україну запам'ятається надовго не лише її українським фанатам, а й голлівудській зірці.

Під час свого візиту акторка відкрито продемонструвала свою підтримку Україні та особисто підтримала сім'ї переселенців. Такий вчинок Джолі не міг залишитися поза увагою та подякою з боку українців – на пам'ять про поїздку у зірки залишилася пам'ятна прикраса.

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Анджеліна Джолі носить обручку з картою України.

Один з ювелірних брендів подарував голлівудській акторці незвичайну срібну каблучку, на якому зображено мапу України.

Подарунок припав до душі Анджеліні, адже під час зустрічі з дітьми-біженцями на її пальці також була пам'ятна прикраса.

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Голлівудська акторка під час зустрічі з дітьми-переселенцями

Безмежно раді, що нам вдалося подарувати нашу фірмову каблучку "Карта України" Анджеліні Джолі.

Прекрасна пам'ять про прекрасну країну, – поділилися представники ювелірного бренду.

До речі, придбати каблучку, як у зірки Голлівуду, може кожен. Вартість срібної прикраси – 1500 гривень.

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Нагадаємо, що хлопець, який не помітив Джолі у львівському кафе, несподівано використав свою популярність.