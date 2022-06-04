"Она идеальная!" Дочь Джоли и Питта переманивает фанатов родителей на свою сторону (видео)

16-летняя Шайло решила покорять публику своей хореографией. И, похоже, ей удается

Шайло Джоли-Питт затмевает родителей своим талантом

Шайло Джоли-Питт – первый биологический ребенок актеров. Она с детства находится в центре внимания публики и папарацци. Более того, девочка хотела сменить пол! Она стриглась всегда под мальчика, а на красных дорожках выбирала классические мужские костюмы. Впрочем, несколько лет назад ее взгляды изменились, и она, очевидно, передумала прибегать к таким радикальным мерам.

Сейчас Шайло полностью переключилось на свое хобби – танцы. Особенно девочке нравится хип-хоп. Зимой 16-летняя дочь Анджелины Джоли создала свой YouTube-канал , где она распространяет "танцевальные" ролики из школы Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесе.

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На днях она показала свои танцевальные движения под хит Эда Ширана Shivers. В ролике Шайло умело двигалось в ритме вместе с двумя другими девочками. Шайло стояла слева от трио и надела полностью черный спортивный костюм и кроссовки. Волосы она собрала в пучок.

Ранее Шайло поделилась видео, где она танцует под вирусный TikTok-трек Лиззо About Damn Time, в котором она поразила всех своим хип-хоп-выступлением.

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В общем на канале Шайло уже накопилось много таких видео, просмотры которых превышают 50 тыс.!

Ранее инсайдер рассказал изданию In Touch , что танец является "главным пристрастием Шайло".

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Шайло – типичный подросток, и она выражает себя многими способами. Ей нравится, что она может почувствовать музыку, отпустить и быть свободной, что очень важно. Она любит все стили танца, но ее любимые хип-хоп и фристайл, – поделись инсайдер.

Джоли и Питт гордятся достижениями дочери в танцевальной сфере и полностью поддерживают ее.

Фолловеры также оценили талант Шайло и отметили, что здесь не обошлось без генов:

Прекрасно, что ты танцуешь, буду с нетерпением ждать новых видео. Ты очень талантлива.

Скриншот YouTube

Она очень талантлива. Это все хорошие гены.

Скриншот YouTube

Я рад, что у Шайло есть своя страсть. Так держать девочка!

Скриншот YouTube

Папа и мама, пожалуй, очень гордятся и счастливы, что ты так хорошо танцуешь!

Скриншот YouTube

Отметим, американские СМИ пишут, что Шайло поступает множество предложений попробовать себя в роли модели, ведь ее рост и параметры идеально подходят для фэшн-индустрии. Но девочка не горит желанием. А Анджелина Джоли не хочет вмешиваться в личное пространство дочери, поэтому не принуждает ее ни к чему.

Напомним, у Джоли шестеро детей: три сына и три дочери. Трое из них – приемные, а еще трое – биологические. В 2019 году звезда развелась с Брэдом Питтом.

Не так давно Анджелина Джоли приезжала во Львов и лично поддержала переселенцев. После своего визита актриса стала носить украшение от украинского бренда , на котором изображена карта Украины.