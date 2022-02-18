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Письменниця Дар'я Донцова, яка переборола рак, знову бореться з хворобою

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 16:55
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Знаменита письменниця стала учасницею проєкту "Секрет на мільйон", де розповіла про нові проблеми зі здоров'ям.
Письменниця знову бореться з хворобою
Письменниця знову бореться з хворобою / Фото: скріншот, Інстаграм Дар'ї Донцової

Знаменита письменниця в ефірі шоу "Секрет на мільйон" з Лерою Кудрявцевою, яка вийде в ефір 19 лютого, поділилася непростою новиною: у неї знову проблеми зі здоров'ям.

За словами Дарії Донцової, через 24 роки їй знову доводиться вести боротьбу життя.

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Дзвінок брязнув, а раз він брязнув, значить, треба його перевірити. Мене охопив такий жах! Лікуватимемося. Якось у нас не прийнято впадати в істерику.

Дар'я Донцова
Дар'я Донцова / Фото: Інстаграм Дар'ї Донцової

В ефірі шоу "Секрет на мільйон", побачивши сльози Кудрявцевої, письменниця запевнила: "Лєрочка, все гаразд, ми живі!".

Більше дивіться у відео.

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Нагадаємо, 24 роки тому в Дарії Донцової було діагностовано четверту стадію раку грудей. Вона пройшла 18 курсів хіміотерапії, а також чотири найскладніші операції. Але врешті-решт їй вдалося перемогти хворобу. З того часу вона регулярно проводить обстеження, щоб не пропустити зміни в організмі. І тепер, здається, проблема знову повернулася.

Дарина Донцова не втрачає надію, а шанувальники бажають знаменитій письменниці міцного здоров'я!

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Коротко про Дарину Донцову

Дар'я Донцова (справжнє ім'я Агрипіна Аркадіївна Донцова, у дівоцтві Васильєва) – популярна російська письменниця, сценаристка, радіо- та телеведуча, автор великої кількості книг у жанрі "іронічний детектив".

Багато років її називають першою в рейтингу авторів дорослої художньої літератури за сумарним тиражем книг, що видаються в рік у РФ.

Свої перші 3 романи вона видала, перебуваючи у лікарні, у 1999 році. Це романи "Круті спадкоємки", "За всіма зайцями" та "Дама з кігтиками" з циклу "Любителька приватного розшуку Даша Васильєва".

У Донцової знову проблеми зі здоров'ям
У Донцової знову проблеми зі здоров'ям / Фото: Інстаграм Дар'ї Донцової

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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