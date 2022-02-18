Письменниця Дар'я Донцова, яка переборола рак, знову бореться з хворобою

Знаменита письменниця в ефірі шоу "Секрет на мільйон" з Лерою Кудрявцевою, яка вийде в ефір 19 лютого, поділилася непростою новиною: у неї знову проблеми зі здоров'ям.
За словами Дарії Донцової, через 24 роки їй знову доводиться вести боротьбу життя.
Дзвінок брязнув, а раз він брязнув, значить, треба його перевірити. Мене охопив такий жах! Лікуватимемося. Якось у нас не прийнято впадати в істерику.
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В ефірі шоу "Секрет на мільйон", побачивши сльози Кудрявцевої, письменниця запевнила: "Лєрочка, все гаразд, ми живі!".
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Нагадаємо, 24 роки тому в Дарії Донцової було діагностовано четверту стадію раку грудей. Вона пройшла 18 курсів хіміотерапії, а також чотири найскладніші операції. Але врешті-решт їй вдалося перемогти хворобу. З того часу вона регулярно проводить обстеження, щоб не пропустити зміни в організмі. І тепер, здається, проблема знову повернулася.
Дарина Донцова не втрачає надію, а шанувальники бажають знаменитій письменниці міцного здоров'я!
Коротко про Дарину Донцову
Дар'я Донцова (справжнє ім'я Агрипіна Аркадіївна Донцова, у дівоцтві Васильєва) – популярна російська письменниця, сценаристка, радіо- та телеведуча, автор великої кількості книг у жанрі "іронічний детектив".
Багато років її називають першою в рейтингу авторів дорослої художньої літератури за сумарним тиражем книг, що видаються в рік у РФ.
Свої перші 3 романи вона видала, перебуваючи у лікарні, у 1999 році. Це романи "Круті спадкоємки", "За всіма зайцями" та "Дама з кігтиками" з циклу "Любителька приватного розшуку Даша Васильєва".
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