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Перший у світі екіпаж з акторами відправився в космос: що будуть знімати (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
5 жовтня, 12:09
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На борту космічного корабля, який вирушив у космос на зйомки фільму, знаходяться російські актори Юлія Пересільд і Клим Шипенко
Перший в світі екіпаж з акторами відправився в космос на зйомки фільму
Перший в світі екіпаж з акторами відправився в космос на зйомки фільму / Фото: Скріншот з YouTube

Кілька хвилин тому в космос відправився космічний корабель з екіпажем, який проведе там 12 днів. На борту знаходяться актори Юлія Пересільд і Клим Шипенко, з ними також знаходиться космонавт Антон Шкаплеров.

До слова, нещодавно всі спостерігали за польотом в космос засновника Amazon Джеффа Безоса з ще трьома туристами.

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Тим часом корабель з акторами вже вийшов на навколоземну орбіту. Він прямує на Міжнародну космічну станцію для зйомок фільму "Вызов" .

У космос відправився перший в світі кіноекіпаж
У космос відправився перший в світі кіноекіпаж / Фото: starhit.ru, instagram.com/biletik_vkino

Повідомляється, що екіпаж почуває себе добре, все проходить в штатному режимі. Команда пробуде в космосі до 17 жовтня.

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Скріншот: відео

За польотом екіпажу спостерігає весь світ, зокрема і рідні акторів. Запуск корабля був здійснений з найбільшого в світі космодрому Байконур.

Скріншот: відео

Як акторам вдалося здійснити політ?

Для зйомок фільму було влаштовано ретельний відбір кандидатур, які змогли б відправитися на Міжнародну космічну станцію на зйомки. Актори проходили медичний і творчий відбір. В першу чергу, звичайно, враховувалися фізичні показники.

Екіпаж пройшов тривалу підготовку до польоту, яка почалася 24 травня цього року і тривала до моменту запуску космічного корабля. Актори займалися в Центрі підготовки космонавтів ім. Ю.Гагаріна в Зоряному містечку в Московській області.

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Фінальна фаза підготовки проходила на космодромі Байконур з 18 вересня.

У космосі пройдуть зйомки фільму "Вызов"
У космосі пройдуть зйомки фільму "Вызов" / Фото: instagram.com/juliaperesild/

Про що фільм виклик?

Жанр фільму "Вызов" – космічна драма. Згідно з сюжетом кінострічки, лікарка протягом місяця змушена готуватися до польоту в космос, щоб врятувати життя астронавта, що знаходиться на МКС (Міжнародній космічній станції).

Як кажуть творці кінострічки, "Вызов" – частина науково-просвітницького проєкту, в рамках якого планується також зняти цикл документальних фільмів про підприємства ракетно-космічної галузі та фахівцях, які беруть участь у виробництві ракет-носіїв, космічних кораблів, наземної космічної інфраструктури.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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