Переможці Євробачення Maneskin відмінили концерт в Україні (відео)

До весни італійці обіцяють назвати нову дату шоу в Києві

Гурт Maneskin скасував свій перший концерт у Києві / Фото: instagram.com/maneskinofficial

7 березня гурт Maneskin мав виступити в українській столиці з першим концертом. Напередодні стало відомо, що тріумфатори Євробачення-2021 перенесли шоу на невизначену дату.

Згідно з повідомленням в Instagram-профілі Maneskin, музикантам довелося перенести весь тур Європою.

Реклама

На жаль, останні кілька днів у нас були погані новини про місткість залів. Ми не можемо гарантувати проведення концертів, тому що у кожній країні є свої правила, яких ми маємо дотримуватися, – заявили італійці.

Реклама

У 2021 році гурт Maneskin переміг в музичному конкурсі "Євробачення" в Роттердамі, з піснею "Zitti e buoni". Після цього до них прийшла популярність по всьому світі.

Maneskin встигли здобути кілька престижних музичних нагород, зайняти топові рядки у музичних рейтингах, і навіть знятися для Gucci.

Реклама

Про концерт у Києві було оголошено ще минулої осені, і тоді українські шанувальники гурту почали масово скуповувати квитки на шоу, ціна стартувала від 1299 гривень.

У Мережі також спалахнув скандал через те, що Maneskin написали назву української столиці в неправильній транслітерації – "Kiev" замість "Kyiv".

Раніше фанати Maneskin стверджували, що група сплагіатила сама себе і порівняли їхню нову пісню з популярним треком.