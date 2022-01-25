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Переможці Євробачення Maneskin відмінили концерт в Україні (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 09:08
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До весни італійці обіцяють назвати нову дату шоу в Києві
Гурт Maneskin скасував свій перший концерт у Києві
Гурт Maneskin скасував свій перший концерт у Києві / Фото: instagram.com/maneskinofficial

7 березня гурт Maneskin мав виступити в українській столиці з першим концертом. Напередодні стало відомо, що тріумфатори Євробачення-2021 перенесли шоу на невизначену дату.

Згідно з повідомленням в Instagram-профілі Maneskin, музикантам довелося перенести весь тур Європою.

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На жаль, останні кілька днів у нас були погані новини про місткість залів. Ми не можемо гарантувати проведення концертів, тому що у кожній країні є свої правила, яких ми маємо дотримуватися, – заявили італійці.

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У 2021 році гурт Maneskin переміг в музичному конкурсі "Євробачення" в Роттердамі, з піснею "Zitti e buoni". Після цього до них прийшла популярність по всьому світі.

Maneskin встигли здобути кілька престижних музичних нагород, зайняти топові рядки у музичних рейтингах, і навіть знятися для Gucci.

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Про концерт у Києві було оголошено ще минулої осені, і тоді українські шанувальники гурту почали масово скуповувати квитки на шоу, ціна стартувала від 1299 гривень.

У Мережі також спалахнув скандал через те, що Maneskin написали назву української столиці в неправильній транслітерації – "Kiev" замість "Kyiv".

Раніше фанати Maneskin стверджували, що група сплагіатила сама себе і порівняли їхню нову пісню з популярним треком.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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