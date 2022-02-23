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Проблеми з голосом та легенями: нові подробиці про здоров'я МакSім після тривалої коми

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 09:50
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МакSим відновлюється після тривалої штучної коми. Співачка мріє повернутися на сцену, але поки що про це рано говорити через проблеми зі здоров'ям
МакSім розповіла про проблеми зі здоров'ям після коми
МакSім розповіла про проблеми зі здоров'ям після коми / Фото: instagram.com/maksimartist

Минулого літа всі уважно стежили за станом здоров'я МакSім. Зараз співачка перебуває на реабілітації і поки що їй не можна записувати пісні. Як зізналася співачка, відновлення йде дуже повільно. Крім того, у артистки проблеми з голосом та легенями.

Легкі відновлюються поки важко. Літати поки що не можна, – розповіла співачка у коментарі "П'ятому каналу".

МакSим
МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

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Зазначимо, раніше в ЗМІ вже з'являлася інформація, що хвороба негативно далася взнаки на одній легені і тепер артистка потребує пересадки органу . Представники співачки не коментують цієї новини.

Що сталося з МакSім?

У червні співачку госпіталізували просто після концерту. У лікарні у Максим виявили ураження 40% легень та пневмонію. Через кілька днів стан артистки почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ та ввели у штучну кому.

На початку серпня МакSим відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів та поступово повертається до звичного життя.

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Раніше ми розповідали, що МакSім під час хвороби намагалися обдурити друзі.

Еліна Пелешенко
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