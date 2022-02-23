Проблеми з голосом та легенями: нові подробиці про здоров'я МакSім після тривалої коми

Минулого літа всі уважно стежили за станом здоров'я МакSім. Зараз співачка перебуває на реабілітації і поки що їй не можна записувати пісні. Як зізналася співачка, відновлення йде дуже повільно. Крім того, у артистки проблеми з голосом та легенями.
Легкі відновлюються поки важко. Літати поки що не можна, – розповіла співачка у коментарі "П'ятому каналу".
Зазначимо, раніше в ЗМІ вже з'являлася інформація, що хвороба негативно далася взнаки на одній легені і тепер артистка потребує пересадки органу . Представники співачки не коментують цієї новини.
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Що сталося з МакSім?
У червні співачку госпіталізували просто після концерту. У лікарні у Максим виявили ураження 40% легень та пневмонію. Через кілька днів стан артистки почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ та ввели у штучну кому.
На початку серпня МакSим відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів та поступово повертається до звичного життя.
Раніше ми розповідали, що МакSім під час хвороби намагалися обдурити друзі.