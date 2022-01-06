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Протести в Казахстані: реакція зірок та їхнє прохання до влади

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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6 січня, 16:42
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Вже декілька днів у Казахстані тривають масові протести. Що про такі події пишуть зірки – читайте нижче
Зірки прокоментували протести у Казахстані.
Зірки прокоментували протести у Казахстані. / Фото: Instagram

У перші дні січня 2022 року Казахстан охопили масові акції протесту через підвищення цін на пальне, які швидко перетворилися на демонстрації з політичними гаслами. Внаслідок президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку, ввів державне регулювання цін та оголосив режим надзвичайного стану у декількох регіонах, проте протести лише наберають обертів. На такі заворушення відреагували зірки – у Мережі вони висловили свою позицію.

"Сьогодні" переглянули соцмережі знаменитостей та дізнались, що вони думають з приводу таких протестів у Казахстані.

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Лєра Кудрявцева

Російська телеведуча, яка родом з Казахстану, у Instagram опублікувала фото прапору країни на знак підтримки з гештегом #мояБатьківщина.

Фото: instagram/leratv

Безумовно, я слідкую за новинами з Казахстану. Просто жесть. Токаєв звернувся по допомогу до ОДКБ. Упевнена, через пару днів усе заспокоїться. А що далі? Миру вам. Тримайтеся, – написала зірка.

Дімаш Кудайберген

Співак не став осторонь і звернувся до мітингувальників та влади Казахстану. Так, артист закликав усіх бути максимально спокійними і постаратися ухвалити рішення, яке задовільнить обидві сторони.

Фото: instagram/dimash_eurasianfanclub

Усі, хто вийшов висловити невдоволення, вийшли заради добра своєї сім'ї, дітей. Сьогодні витрати щодня зростають, і це тяжко для народу. Тому вважаю, що потрібно вжити точних та систематичних заходів щодо покращення рівня життя. Тільки треба бути обережними в одному – ми маємо вирішити одну проблему, а не робити ситуацію гірше. "Найкращий той, хто вміє прислухатися до доброго слова, і той, хто вміє змусити прислухатися до себе", – заявив артист.

На його думку, владі краще не застосовувати силу проти народу, а народу діяти з розумом, усвідомлюючи кожен свій крок, думаючи і про майбутнє.

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Байгалі Серкебаєв

Учасник російського гурту A'Studio опублікував у Instasroties знімок з прапором Казахстану на честь підтримки своєї батьківщини. Однак цей допис артист не спроводжував ніяким текстом.

Фото: instagram/baigali_astudio

Арман Давлетяров

Колишній генеральний директор телеканалу МУЗ-ТВ опублікував фото прапора країни та заявив, що найголовніше, щоб держава не стала "ареною для битв та баталій".

Фото: instagram/arman_dav

Кожен казах, що перебуває за межами рідного краю, з хвилюванням і тривогою стежить за подіями, які розгортаються останніми днями та годинами в країні. Найголовніше, щоб Казахстан, який став за останні тридцять років оплотом дружби та взаєморозуміння, не став ареною для битв та баталій. Адже немає нічого страшнішого, ніж братовбивча війна, в якій ніколи не буває правих і переможців, – зазначив він.

Давлетяров вважає, що зараз саме час "усім змістовним силам вступити в діалог і виробити шляхи виходу із кризи".

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Індіра Єдільбаєва

Співачка та учасниця "Голосу країни" у Instastories виставила фото хаосу, який вирує на вулицях Казахстану і закликала людей до миру.

Фото: instageram/indi_edilbayeva

Люди з аудиторіями закликайте не руйнувати нашу молоду країну. Я не знаходжу місця, коли бачу, як моє улюблене місто руйнуть на очах. Жодна чужа країна не зацікавлена ​​у процвітанні нашої країни. Ми повинні захищати свою країну від мародерів, корупціонерів та будувати правильне суспільство. Інакше з таким темпом через 50 років нашої країни не буде на карті планети, – звернулась артистка до фоловерів.

Алі Окапов

Співак та син артистки Рози Римбаєвої також хвилюється за свою країну. Він розмістив у Instastories два посилання: про події у місті Жанаозені та про зменшення ціни на газ. Також він закликав не розсіювати паніку.

Фото: instagram/aliokapov

Данелія Тулєшова

Співачка та переможниця четвертого сезону українського "Голос. Діти" опублікувала в Instastories світлину, де зображену споруду, яка димить. Таким чином дівчина дала знати фоловерам, що вона також переживає за свою країну.

Фото: instagram/tuleshova_daneliya

Кайрат Нуртас

Естрадний співак у соцмережі також підтримав казахстанський народ і висловив сподівання, що влада країни ухвалить правильне рішення.

Фото: instagram/kair_n

Рівень життя населення знизився. Все дорого, починаючи від їжі. Люди просто хочуть жити безтурботним життям. Я прошу глав урядів не забувати, що народ – це довіра Бога! Сподіваюся, що найближчим часом президент ухвалить правильне рішення. Нехай у нашій країні буде мир, а наш народ – у безпеці, – написав артист.

До речі, нещодавно посол Казахстану Дархан Калєтаєв пояснив, що відбувається з протестами та розповів коли ситуація в країні може повернутися під контроль.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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