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Тіну Канделакі з дня на день оголосять в міжнародний розшук

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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6 березня, 17:34
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Генпрокурор України Ірина Венедіктова заявила, що російська ведуча зовсім скоро відповість за поширення кремлівської пропаганди
Тіна Канделакі відповість за поширення фейків про війну в Україні.
Тіна Канделакі відповість за поширення фейків про війну в Україні. / Фото: Instagram, Facebook

Тіна Канделакі належить до тих знаменитостей, які дезінформують щодо нападу Путіна на Україну. За це їй вже встигла дорікнути Нателла Крапівіна.

Також Ірина Венедіктова у Facebook повідомила, що незабаром українська прокуратора ініціює процес оголошення Тіни Канделакі в міжнародний розшук. Після цього при спробі перетину кордону інших держав, вона буде затримана компетентними органами з метою екстрадиції в Україну.

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Російську телеведучу звинувачують у поширенні через власні медійні канали неправдивої інформації та путінської пропаганди.

Прокурори, проаналізувавши контент телеграм-каналу, що належить вам, вкрай здивувалися – ви є одним з ключових "розповсюджувачів" ідей та гасел кремлівської військової машини. Ви, Тінатін Гівіївна, ви. Хіба це може бути правдою? З'ясовується, може і є чистою правдою, – написала генпрокурор.

За даними Венедіктової, 24 лютого 2022 року Канделакі запропонувала своїм шанувальникам думки такого змісту:

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Державність України дуже швидко відновиться після того, як Зеленський і ті депутати одіозні Верховної Ради, політики України, які за 8 років не змогли Україну ніяк наблизити до громадянського миру, покинуть територію країни. В Україну, думаю, повернеться Янукович. Якраз операція почалася, чесно кажучи, рівно 8 років після Майдану пройшло 14 року.

За словами Ірини Венедіктової, телеведуча просить своїх читачів не довіряти жодній іншій інформації, крім тієї, що до них надходить з екранів росТБ. А такі заклики – це злочин.

Підконтрольна влада ЗМІ в РФ навмисно вигодовує громадян дешевими фейками, а ви, Тінатін Гівіївна, в цій інформаційній їдальні стоїте на роздачі протухлих десертів, – звернулася генпрокурор до телеведучої.

Нині ж процесуальний статус Канделакі в Україні – особа, підозрювана у скоєнні злочину. Найближчими днями українські прокурори ініціюють процес оголошення ведучої у міжнародний розшук.

Відповідно до вже усталеної традиції, єдине, про що я хочу вас попросити – знайти хороших юристів і не звертатися за правовою допомогою до тих, хто вас просить поширювати брехливу та шкідливу інформацію. Вони вам правду не скажуть. А правда в тому, що при спробі перетину кордону інших держав ви будете затримані компетентними органами з метою екстрадиції в Україну, – написала генпрокурор.

Нагадаємо Олега Газманова заочно заарештували в Україні та оголосили у міжнародний розшук. Також Микита Михалков отримав від українського суду ухвалу про заочний арешт.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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