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Рашист Михайло Пореченков назвав себе лопухом та подякував окупантам за вбивства українців

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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23 червня, 18:17
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З маловідомою донецькою поетесою російський актор відвідав військовий шпиталь у Білгородській області
Михайло Пореченков один з найвідданіших рашистів
Михайло Пореченков один з найвідданіших рашистів / Фото: Колаж: Сьогодні

Не секрет – російська пропаганда активно залучає знаменитостей до виконання свого плану. Нещодавно, наприклад, перед бойовиками в окупованому Донецьку виступав Григорій Лепс. А тепер посміхатися на камеру і говорити прописаний текст настала черга актора Михайла Пореченкова. Того самого, який від початку російської агресії у 2014 року влаштовував "сафарі" на мирних жителів .

Рашист Михайло Пореченков підтримує російську агресію проти України з 2014 року
Рашист Михайло Пореченков підтримує російську агресію проти України з 2014 року

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Разом із донецькою поетесою, ім'я якої багатьом незнайоме навіть на окупованих територіях, рашист приїхав до поранених окупантів у Білгородській області. Про це повідомило видання "Общественная служба новостей" . Пореченков, який мав неохайний вигляд, назвав загарбників "найкращими людьми країни". А от себе порівняв з аналогом туалетного паперу у польових умовах .

Я тільки можу сказати: дякую за те, що ви робите. І низький уклін від нас, простих цивільних лопухів, – виродив зі своїх вуст Пореченков.

Рашист низько вклонився, але на коліно ставати не став. У сценарії, мабуть, це не було прописано.

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Раніше ми розповідали, як шанувальник Путіна, Олег Газманов, зганьбився через фейки про Україну.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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