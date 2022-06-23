С малоизвестной донецкой поэтессой российский актер посетил военный госпиталь в Белгородской области

Михаил Пореченков один самых преданных рашистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Не секрет – российская пропаганда активно задействует знаменитостей для выполнения своего плана. Недавно, например, перед боевиками в оккупированном Донецке выступал Григорий Лепс.

А теперь улыбаться на камеру и говорить прописанный текст пришел черед актера Михаила Пореченкова. Того самого, который с самого начала российской агрессии в 2014 году устраивал "сафари" на мирных жителей.

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Рашист Михаил Пореченков поддерживает российскую агрессию против Украины с 2014 года

Вместе с донецкой поэтессой, имя которой многим незнакомо даже на оккупированных территориях, рашист приехал к раненым оккупантам в Белгородской области. Об этом сообщило издание "Общественная служба новостей". Неопрятно выглядевший Пореченков назвал захватчиков "лучшими людьми страны". А вот себя сравнил с аналогом туалетной бумаги в полевых условиях.

Я только могу сказать: спасибо за то, что вы делаете. И низкий поклон от нас, простых штатских лопухов, – родил из своих уст Пореченков.

Рашист низко поклонился, но на колено становиться не стал. В сценарии, видимо, это прописано не было.

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