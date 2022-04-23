Режисер Кері Фукунага пояснив, чому війна в Україні стосується кожного

Автор фільму "007: Не час помирати" вже кілька тижнів перебуває в Україні та допомагає волонтерам

Кері Фукунага нагадав усім, як війна у нашій країні впливає на весь світ / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий американський кінорежисер Кері Фукунага, який нещодавно врятував чотирилапого друга з-під завалів у місті Дергачі на Харківщині, нагадав усім, як війна в Україні впливає на весь світ

В Instastories творець "Справжнього детектива" та "Алієніста" написав, що наша країна годує величезну кількість людей по всьому світу, включаючи Ємен, Єгипет та Лібію, які є основними закупниками українського зерна.

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Для тих, хто дивиться на це як на подію, що відбувається десь далеко – ця війна впливає на весь світ. Україна зараз годує понад 150 млн осіб за її межами, крім 40 млн власного населення завдяки експорту, – написав Кері Фукунага.

Скріншот: instagram.com/stories/cary_fukunaga

Він додав, що підтримка сільського господарства України дорівнює підтримці сільського господарства всього світу.

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Раніше, до речі, Кері Фукунага побував у Києві, Ірпені, Бучі, Гостомелі, а також у Краматорську після ракетного удару на вокзалі.

"Сьогодні" також писали, що Росія може шантажувати світову спільноту зерновим питанням.