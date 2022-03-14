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Режисер Нічної та Денної варти підтримав Україну: Світ розвалився за одну ніч

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 12:24
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Відомий російсько-казахський режисер Тимур Бекмамбетов поповнив список тих, хто підтримує Україну
Тимур Бекмамбетов планує зняти документальний фільм про цифрову війну в Україні
Тимур Бекмамбетов планує зняти документальний фільм про цифрову війну в Україні / Фото: скриншот

Режисер фільмів "Денна варта", "Нічна варта", "Ялинки" Тимур Бекмамбетов дуже переживає через події в Україні.

Режисер народився у Казахстані, але часто бував в Україні, зокрема у Чернігові та Херсоні.

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Це світ, у якому ми жили, і несамовито бачити, як він розвалився за одну ніч, – сказав він в інтерв'ю Deadline.

Режисер планує зняти документальний фільм про цифрову сторону війни в Україні. Робоча назва картини DWW1.

Тимур Бекмамбетов підтримує Україну
Тимур Бекмамбетов підтримує Україну / Фото: скриншот

Бекмамбетов провів паралель з іншим своїм фільмом "Пешаварський вальс", який ґрунтується на реальних подіях Афганської війни.

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З цим фільмом можна провести багато паралелей з тим, що відбувається зараз — не лише з погляду самої військової кампанії, а й того, як влада вводить громадськість в оману щодо війни. Різниця лише в одному: цього разу ран більше, бо люди отримують їх не лише на реальному полі бою, а й у цифровому просторі. Бойові дії розгортаються на екранах наших пристроїв,

Режисер підтримав заборону міжнародної кіноспільноти на покази російських фільмів на фестивалях. Він додав, що виробництво багатьох фільмів у Росії буде призупинено.

Можливо, зараз не найкращий час для фестивалів загалом: поки в Україні ллється кров, європейські фестивальні криваво-червоні килими набувають зловісного сенсу.

Раніше Настя Івлєєв пояснила, чому мовчить про події в Україні?

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

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