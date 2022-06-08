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Роббі Вільямс хоче виступити на Євробаченні-2023 в Україні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 червня, 08:06
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Британський співак Роббі Вільямс зголосився виступити на наступному пісенному конкурсі "Євробачення-2023", який пройде в Україні.
Роббі Вільямс хоче приїхати на Євробачення-2023 в Україну
Роббі Вільямс хоче приїхати на Євробачення-2023 в Україну / Фото: Getty Images

Після грандіозної перемоги на Євробаченні-2022 Kalush Orchestra Україна здобула право прийняти наступний пісенний конкурс у себе. У столичній мерії оцінили шанси на проведення престижного шоу і запевнили, що готові докласти зусиль для його проведення.

Британський виконавець Роббі Вільямс теж загорівся взяти участь у "Євробаченні-2023", повідомляє видання. The Mirror.

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Щоправда, співак вирішив стати зірковим гостем шоу та виступити під час перерви, представляти Велику Британію, як учасник він не планує.

Я подумав, що хочу зробити це, як Джастін Тімберлейк та Мадонна. Тож я написав своє ім'я. Я чув, що це може бути в Україні, але я все одно поїду! Я справді люблю Євробачення, – заявив Роббі Вільямс.

Крім того, виконавець зізнався, що для нього стала несподіванкою перемога Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022", адже до останнього вся Британія вірила у перемогу Сема райдера, який цього року посів друге місце у пісенному конкурсі.

До речі, раніше фронтмен хіп-хоп колективу Олег Псюк висловлювався щодо місця проведення "Євробачення-2023".

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Нагадаємо, переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra продали легендарну рожеву панамку та свій трофей, щоб зібрати гроші для української армії.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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