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Російський продюсер дав зрозуміти знаменитостям-рашистам, що їм ще далеко до українських музикантів

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24 березня, 14:33
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Російський продюсер та музичний критик Михайло Козирєв назвав різницю між українськими музикантами, які захищають свою країну, та російськими артистами, які потурають Путіну
Михайло Козирєв підтримав українських артистів
Михайло Козирєв підтримав українських артистів / Фото: Facebook

На сьогодні російський шоу-бізнес стає дедалі меншим. Зірки, які не згодні з диктатурою зі словами протесту (або без таких) поспіхом покидають країну. Залишаються ті, хто готовий співати на підтримку війни у Лужниках.

У своєму Facebook російський продюсер та музичний критик Михайло Козирєв жорстко розкритикував тих, хто вийшов на сцену путінського "антинацистського" концерту.

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Будучи продюсером радіостанції "Наше радіо" й телеканалу "Дощ" (визнаного в РФ іноагентом), Козирєв намагався підтримувати зв'язок з українськими колегами, і був одним із тих, хто просував українську музику в Росії.

Скріншот – Facebook

За словами критика, зараз російський шоу-бізнес ніяк не може протистояти українському.

Подивіться уважно на Андрія Хливнюка, як він з автоматом у руках захищає своє місто. Подивіться на Сергія Бабкіна, як він співає велику пісню "Я солдат" з новим текстом. Подивіться на Славу Вакарчука, як він щодня записує новий ролик з українських міст та сіл з жертвами цієї кровопролитної трагедії... Це відчайдушні щирі сповіді з фронту... Що моя країна може протиставити цьому? Групу Любе? Олега прости-хоспаді-осавула Газманова? Згвалтовану Поліною Гагаріною в Лужниках цоєвську "Зозулю"? Відразу все зрозуміло – хто з примусу, хто від розпачу, бо в цих містах гинуть рідні люди. Моє запитання до вас: як ви можете підтримувати цю жахливу криваву війну? – написав у пості Козирєв.

Крім того, продюсер підтримав російських музикантів, які стали на бік України та змогли висловити своє "проти" путінському режиму.

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Наприкінці свого посту Козирєв звернувся до росіян та закликав їх зробити правильний вибір. Продюсер сподівається, що у його співвітчизників ще не стерлося розуміння "світла" і "темряви" після активної російської пропаганди.

Я дуже на це сподіваюся і закликаю вас не лише визначитися, з ким ви – з Газмановим чи з Гребєнщиковим, а й пояснити це своїм дітям та батькам, – написав продюсер.

Нагадаємо, зараз у Мережі активно обговорюють покарання Путіну від Андрія Данилка.

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