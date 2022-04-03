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Російський репер Face, який став навколішки перед українцями, назвав Бандеру злочинцем

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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3 квітня, 20:08
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Іван Дрьомін висловлюється проти війни в Україні, називаючи росію агресором, а її населення – "рабами"
Face у вишиванці розповів своїй аудиторії про війну на Донбасі та бандерівців
Face у вишиванці розповів своїй аудиторії про війну на Донбасі та бандерівців / Фото: instagram.com/facepublicenemy

Репер Face один із небагатьох російських артистів, хто виступив проти режиму путіна. Іван Дрьомін (справжнє ім'я Face) відкрито заявляє, що у кровопролитті винні росіяни, а нещодавно він разом із іншими музикантами збирав кошти на допомогу Україні на концерті у Варшаві.

В своєму Instagram-профілі Face зараз пише лише про Україну. Раніше у трьох постах він докладно виклав свою позицію. Тепер розповів підписникам, де ж він був "усі ці 8 років", не забувши і про Степана Бандеру.

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Цікаво, що на нових знімках Іван позує у вишиванці.

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Коротко про Донбас: Face переконаний, що якби росія не лізла у справи України, жодних "ЛДНР" не існувало б. При цьому Дрьомін використовує пропагандистський наратив "громадянська війна".

"ДНР" та "ЛНР" – це не окремі держави, це визнає весь розвинений світ. Це Донецька та Луганська області у складі суверенної держави Україна. Тобто конфлікт на сході України це, по суті, громадянська війна... Та я з упевненістю можу сказати, що причиною цієї війни стала наша держава, і вона бере в ній участь із самого початку, і якби не вона, то не було б ні війни, ні краху малазійського Боїнгу. І Алеї ангелів, до речі, теж не було б, – написав у пості Face.

Пройшовся артист і ще однією улюбленою темою соловйова та скабеєвої – "бандерівцями" та "неонацистами". Артист підкреслив, що не підтримує націоналізм у будь-якому його прояві, та коли нападають на країну, яка бореться за свою незалежність, "не дивно, що подібні настрої всередині неї починають рости".

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У наступному пості Face продовжив монолог і засудив "культ Степана Бандери", назвавши його злочинцем. Водночас музикант зазначив, що з цим питанням мають розбиратися самі українці, а росії слід зайнятися своїми справами.

Степан Бандера – злочинець. Але нехай українці самі з цим розбираються, окей? Давайте ми в себе краще розберемося з нашими злочинцями, зі Сталіним, з Леніним, з тими, хто тримав століттями свій народ у рабстві, за допомогою кріпосного права?... Мене завжди дивувала ця логіка – лізти до сусіда з порадами, коли у самого в будинку таргани бігають. росії потрібна повна декомунізація, десталінізація, деленінізація, деімперіалізація, засудження кріпацтва. Держава повинна вперше в історії стати на обидва коліна і вибачитись перед народом за свої гріхи, має засудити всі свої історичні злочини і взяти на себе цю ношу хоча б на пару століть уперед... Тільки тоді, на росію і наших сусідів чекає світле майбутнє. Це те, що має витравити з нас "рабський ген", те, що не заважатиме, а нарешті сприятиме розвитку всіх трьох країн. Тому що всю дорогу і прямо зараз наші сусіди страждають від нас ще більше, ніж ми самі, а страждати не повинен ніхто, ні вони, ні ми, – написав Іван.

Раніше Face зізнався, що поїхав з росії і більше не збирається туди повертатися та давати концерти, а в недавньому інтерв'ю Дудю він закликав не жаліти російський народ.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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