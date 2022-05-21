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Російський TikTok-блогер Даня Мілохін втік до Казахстану і жорстко там оскандалився

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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21 травня, 19:45
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Після того, як у РФ заблокували найпопулярнішу серед підлітків та молоді соцмережу TikTok, багато російських блогерів стали шукати вихід із ситуації – деякі перебралися до Казахстану
Даня Мілохін образив казахстанських артистів - довелося вибачитися
Даня Мілохін образив казахстанських артистів - довелося вибачитися

Блогер Даня Мілохін, а також TikTok-зірка Аня Покров не встигли обжитися в Алмати, як уже вляпалися у скандал. Після того, як TikTok-хаус Dream Team House переїхав із РФ до Казахстану, блогери почали активно знімати відео та підкорювати нову аудиторію. Але, здається, не зовсім вдало...

Горе-блогери вирішили дати оцінку казахстанським артистам та зняли відео, в якому обговорюють їхню творчість, пише Nur.kz .

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"Співають вони як K-pop, а виглядають... Є ті, які прямі краші, які виглядають, як артисти k-pop, а є ті, які як старі панкери", – посміялася Покров.

Блогерша також зазначила, що "рівень кліпів є дуже сильним".

Начебто є гроші на кліпи, – заявив Мілохін. "Ні, як ніби є круті хлопці, які вміють знімати кліпи", – заперечила йому Аня.

Коментарі Мілохіна та Покров розлютили казахстанців, які вимагали у блогерів вибачень. До речі, казахстанська TikTok-зірка Shotaroskazakhgf зняла коротке відео, в якому порадила росіянам "повернутись на батьківщину".

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@shotaroskazakhgf # # # # #fyp

Як повідомляє Telegram-канал "Только никому", Мілохіну і Покров все ж таки довелося вибачитися.

Скріншот: TikTok

Раніше ми писали про те, що російська блогерка назвала окупантів "ювелірними рятувальниками". Ми також повідомляли, що блогерка Софія Стужук нарешті визнала, що Росія бомбить Україну.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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