Російський TikTok-блогер Даня Мілохін втік до Казахстану і жорстко там оскандалився

Блогер Даня Мілохін, а також TikTok-зірка Аня Покров не встигли обжитися в Алмати, як уже вляпалися у скандал. Після того, як TikTok-хаус Dream Team House переїхав із РФ до Казахстану, блогери почали активно знімати відео та підкорювати нову аудиторію. Але, здається, не зовсім вдало...
Горе-блогери вирішили дати оцінку казахстанським артистам та зняли відео, в якому обговорюють їхню творчість, пише Nur.kz .
"Співають вони як K-pop, а виглядають... Є ті, які прямі краші, які виглядають, як артисти k-pop, а є ті, які як старі панкери", – посміялася Покров.
Блогерша також зазначила, що "рівень кліпів є дуже сильним".
Начебто є гроші на кліпи, – заявив Мілохін. "Ні, як ніби є круті хлопці, які вміють знімати кліпи", – заперечила йому Аня.
Коментарі Мілохіна та Покров розлютили казахстанців, які вимагали у блогерів вибачень. До речі, казахстанська TikTok-зірка Shotaroskazakhgf зняла коротке відео, в якому порадила росіянам "повернутись на батьківщину".
@shotaroskazakhgf # # # # #fyp –
Як повідомляє Telegram-канал "Только никому", Мілохіну і Покров все ж таки довелося вибачитися.
Раніше ми писали про те, що російська блогерка назвала окупантів "ювелірними рятувальниками". Ми також повідомляли, що блогерка Софія Стужук нарешті визнала, що Росія бомбить Україну.
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