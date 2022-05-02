Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Джолі в Україні

Як виріс Веня!

Гага висміяла РФ

Син Калкіна

Стосунки Даші

Херд знову бреше
СЬОГОДНІ Зірки Українські

"Мене записали до зрадників батьківщини": Софія Стужук нарешті визнала, що Росія бомбить Україну

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 19:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська блогерка-мільйонниця пообіцяла активніше говорити про звірства путінської армії в Україні
Софія Стужук публічно висловилась про війну на батьківщині
Софія Стужук публічно висловилась про війну на батьківщині / Фото: Pinterest, instagram.com/sofia_stuzhuk/

Поки інші зірки українського шоубізу активно борються з рашистами на інформаційному фронті, Софія Стужук дуже обачно згадувала про напад Росії, хоч і не приховувала свого страху за життя дітей та близьких.

На 68-й день війни Стужук вирішила нарешті вийти на зв'язок у Instastories та публічно заявити, що Росія напала на Україну і російські солдати вбивають невинних людей та бомблять міста.

Реклама
Скріншот Instastories

Ні для кого не секрет, що в Україні вже понад два місяці триває війна. Росія напала на Україну. Обстрілюють і бомблять мирні міста, гинуть мирні жителі, – сказала блогерша, додавши, що зуйнували її рідне місто Харків та досі атакують Київ.

Зірка Instagram поділилась, що виїхала з дітьми до коханого в Ригу у перший день війни – 24 лютого. Вся дорога зайняла в неї близько чотирьох діб.

Скріншот Instastories

Стужук каже, що намагалась говорити про кровопролиття в Україні, але її Instagram заблокували на два місяці і лише днями розблокували. Як додала Софія, вона й досі перебуває в "жахливому психологічному стані" і їй важко було знову з'являтися в соцмережі та говорити про війну.

Блогерка знову сказала, що не підтримує жодних режимів. Вона пообіцяла відтепер висвітлювати події на батьківщині. А от усіх хейтерів Стужук послала слідом за російський військовим кораблем.

Реклама
Скріншот Instastories

Мене записали ледь не до зрадників батьківщини. Я люблю свою країну. Я не мовчала, поки була така можливість. Потім цю можливість закрили – заблокували сторінку. Я люблю свої країну. Я українка, мої діти українці, і я щиро хвилююся через те, що відбувається в моїй країні. І все одно буду висвітлювати, але без екстремізму, без цієї шаленої ненависті, просто показуючи, що війна дійсно є і допомагаючи настільки, наскільки я можу це робити, – додала Стужук.

Нагадаємо, у Мережі також критикують корінну одеситку Регіну Тодоренко, яка замовчує війну в Україні заради кар'єр в РФ. Однак ексколега телеведучої Світлана Тарабарова ніяк не наважиться звільнити свою злість на неї.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти