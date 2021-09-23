Рудий з "Иванушек" був помічений в гей-клубі в Сочі: фото

Знаменитого артиста помітили в популярному нічному закладі. Він охоче робив з усіма бажаючими спільні фото на пам'ять і відпочивав під хіт "Иванушек International"

Андрія Григор'єва-Апполонова помітили в сочинському гей-клубі / Фото: instagram.com/apollonov_ag

Андрій Григор'єв-Апполонов, який влітку в стані алкогольного сп'яніння ледь не зірвав концерт, відпочивав в сочинському гей-клубі не один.

Zк пише Telegram-канал "Звездач", артист був помічений в компанії власника ескорт-агентств, Петра Лістермана. На кадрах, які потрапили в Мережу, видно, як Андрій робить Селфі з відвідувачами клубів. Також в кадр потрапив травесті-артист, який виконував пісню "Иванушек Intarnational" – "Снегири".

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"Рудого" з "Іванушек" помітили в гей-клубі / Фото: Telegram-канал zvezdach_mag

Григор'єв-Апполонов обіймався і спілкувався з відвідувачами, не соромлячись камер.

Андрій Григор'єв-Апполонов з'явився в компанії власника ескорт-агентств / Фото: Telegram-канал zvezdach_mag

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Зазначимо, що минулого рокуартист пережив розлучення зі своєю дружиною Мариною, матір'ю його двох дітей. Вона пішла від Григор'єва-Апполонова до баскетболіста Андрія Зубкова і через пів року після розставання зі співаком народила від спортсмена дитину.

Зараз про особисте життя артиста нічого не відомо. Він активно користується соцмережами, публікуючи свої нові фото і відео. Знімків з новою обраницею на сторінках Андрія поки помічено не було.

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