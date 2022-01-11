Найважча модель світу оголила пишні стегна: фото

Американська plus-size модель показує, що соромитися свого тіла не варто, а любити себе потрібно в будь-якій вазі. Модель знову шокувала публіку відвертою фотосесією

Тесс Холлідей визнана найважчою моделлю у світі. Вага дівчини на сьогоднішній день становить 155 кілограм. При цьому Тесс ділиться роликами зі спортзалу .

Тесс руйнує всі стереотипи і не соромиться своєї великої ваги, навпаки, для дівчини він став своєрідною "родзинкою".

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Холлідей доводить усім, що вона залишається сексуальною матусею. У своєму Instagram Тесс поділилася знімками із пікантної фотосесії.

Фото – instagram.com/tessholliday

На фотографіях Холлідей позує у напівпрозорому бікіні зі стразами, а грайливості її образу додає бантик на голові.

Фото – instagram.com/tessholliday

Дівчина давно не звертає уваги на хейт з боку недоброзичливців і часто постить фото з хештегом #effyourbeautystandards.

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Фото – instagram.com/tessholliday

Що відомо про Тесс Холлідей?

36-річна модель з дитинства мріяла підкорювати подіум, але слава прийшла до Холлідей лише у 2010, коли набирали популярності моделі "плюс".

Тесс назвали найбільшою моделлю, яка зараз працює. За час своєї кар'єри дівчина змогла стати відомо на весь світ, знятися в багатьох рекламних кампаніях і переконати сотні дівчат, що зайва вага не перешкода.

Тесс Холлідей була одружена, від шлюбу з Ніком Холлідеєм вона виховує двох дітей.

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Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українських та світових знаменитостей поділилися успіхами свого схуднення .