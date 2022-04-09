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Ксенія Собчак, яка втекла з РФ, отримала громадянство Ізраїлю (оновлено)

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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9 квітня, 15:41
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Сьогодні з'явилася інформація про те, що Ксенія Собчак убезпечила себе з усіх боків і має ізраїльське громадянство
Ксенія Собчак прикрила тили, щоб тепер спокійно відпрацьовувати замовлення
Ксенія Собчак прикрила тили, щоб тепер спокійно відпрацьовувати замовлення / Фото: открытые источники

Ксенія Собчак, очевидно, вже підготувала собі містечко, де можна влаштуватися зручніше та відпрацьовувати замовлення влади, створюючи видимість "об'єктивної журналістики".

Сьогодні ізраїльське видання Haaretz повідомило, що Ксенія Собчак тепер офіційно громадянка Ізраїлю. Поки що вона сама новини не коментувала, але це повідомлення аж надто схоже на правду.

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Однією з перших вона виїхала з Росії до Ізраїлю, хоча казала, що це еміграція. Відмітимо, що її дідусь по матері – єврей. Тому джерело стверджує, що Собчак та її син від першого шлюбу отримали ізраїльське громадянство.

Ксенія Собчак

При цьому вже з'явилася інформація, що вона активно розпродає майно в РФ. Ксенія Собчак продала московську квартиру майже за мільярд рублів в одному із модних районів Москви.

Очевидно, життя в Ізраїлі потребує більших грошей, ніж прогнозувала Собчак. Але нічого, вона вміє заробляти, на порядку денному тим паче.

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Для тих, хто дякує Собчак за те, що вона не мовчить про російську війну в Україні, нагадаємо деякі її публікації в Телеграм-каналі "Кривава пані". Вона не показує звірства російської армії у Бучі!

скриншот з ТГ "Кривава пані"

Натомість публікує пропагандистське марення РФ, що засуджує весь цивілізований світ

скриншот з ТГ "Кривава пані"

Коротко про те, чому не варто шукати кумирів серед росіян.

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ОНОВЛЕННЯ:

Декілька хвилин тому Собчак записала відео, в якому спростувала той факт, що знаходиться в Ізраїлі та отримала громадянство. Вона висміяла новини про еміграцію. Але час покаже, це тільки сміливий хід, щоб прикрити переїзд, чи правда.

Також зараз обговорюють, що Лоліта тепер співає російський блатняк.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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