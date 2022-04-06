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Це частина геноциду українців! Санта Дімопулос викрила Ксенію Собчак на брехні

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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6 квітня, 16:15
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Співачка жорстко "проїхалась" по телеведучій через її бажання всидіти на двох стільцях
Санта Дімопулос розкритикувала Ксенію Собчак
Санта Дімопулос розкритикувала Ксенію Собчак / Фото: Instagram

Санта Дімопулос звинуватила Ксенію Cобчак у "дешевому популізмі" та однобічному пропагандистському висвітленні інформації щодо війни Росії проти України.

А почалось все з того, що Собчак у Instagram (який зобронили у росії) написала допис про "гуманізм" та "цінність людського життя".

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У виборі "бути переможцем" чи "зберегти життя принаймні однієї людини", я за життя. Нема нічого важливішого. Гуманізм важливіше геополітики. Війна нещадно вбиває людяність, – написала російська журналістка.

Скріншот Instagram

Однак таким буцімто "мирним" текстом Собчак лише розчарувала Дімопулос, яка, очевидно чекала від ведучої чіткої позиції за правду.

Який дешевий популізм… Чому ж ви, як "незалежний журналіст" не перевірили інформацію Невзорова (опозиційний журналіст, який на YouTube-каналі розвінчує пропагандистські міфи, – Ред.) про полк "Азов"?... Чому озвучуєте у своїх новинах лише риторику Кремля?, – написала Санта під дописом Ксенії.

Скріншот Instagram

Дімопулос обурилася словам Собчак, яка висвітлює новини про війну в Україні дуже обачно, боячись й слово сказати про воєнні злочини, російських солдатів в українських містах.

Чому не виставили, що трапилось в Бучі, а лише передруковуєте новини російських (пропагандистських) каналів? До того ж у своїй останній передачі (на YouTube-каналі Собчак – Ред.) одягли футболку із написом "Sorry" і кепку "Walk of shame". Щоб і вашимі нашим і відректися якщо що? Ксенія, те що ви робите під час війни, це не чесна журналістика, це –частина геноциду українців, – додала Дімопулос.

Співачка наголосила, що громадяни України ніколи не пробачать такої позиції та бездіяльності Собчак.

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Раніше ми повідомляли, що Ксенія Собчак, що втекла в Ізраїль, повернулася в Росію.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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