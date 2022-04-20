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Серіал "Клон": як все починалося – відео, яке ви точно ніколи не бачили!

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 20:52
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Шанувальники культового серіалу 2000-х мають побачити цей ролик. Порцію ностальгії гарантовано!
Порція легкої ностальгії для всіх прихильників серіалу "Клон"
Порція легкої ностальгії для всіх прихильників серіалу "Клон" / Фото: открытые источники

Поки наші читачі обговорювали, як змінилася з роками Джованна Антонеллі, виконавиця ролі Жаді, у нас з'явилася цікава новина для шанувальників серіалу "Клон".

Для всіх, хто сумує за культовою історією з 2000-х, ми знайшли раритетне відео, яке ви точно не бачили. У ролику – актори улюбленого усіма серіалу у перші дні зйомок.

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Каст, "подорож" по знайомих декораціях, історії за кадром – те, що ви повинні побачити. Ностальгію гарантовано!

@eli_delli93 # # # – Eli_Delli

Нагадаємо, "Клон" – бразильський мелодраматичний телесеріал виробництва телекомпанії "Globo", який вперше вийшов на екрани в 2001 році. Він став однією з найуспішніших теленовел Бразилії. До 2010 року телесеріал для демонстрації експортували до 90 країн. Роман між головними героями – Джованною Антонеллі та Муріло Бенісіу, що зав'язався на знімальному майданчику, став ще однією причиною зростання популярності серіалу. У пари народився спільний син, але вони розлучилися.

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Лукас та Жаді / кадр їх фільму

Також не пропустіть проби Анастасії Заворотнюк на роль няньки Віки.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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