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Шакірі – 45, а її чоловікові Піке – 35! Дивіться наймиліші фото гарячої парочки

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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2 лютого, 11:00
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Це дуже рідкісний збіг, але й таке буває – коли чоловік та дружина народилися в один день. Сьогодні свої ювілеї відзначають знаменита співачка Шакіра та її чоловік – відомий іспанський футболіст Жерар Піке
Шакіра та Жерар Піке відзначають день народження 2 лютого
Шакіра та Жерар Піке відзначають день народження 2 лютого / Фото: Getty Images

Сьогодні, 2 лютого, Шакірі виповнюється 45, а її чоловікові – 35! Пара живе щасливо у шлюбі ось уже понад десять років і виховує двох дітей. У 2013 році у Шакіри та Піке народився перший син – Мілан. У січні 2015-го на світ з'явився братик Мілана – Саша.

На честь такої гарної дати пропонуємо подивитись добірку кадрів Шакіри та Піке. Сайт "Сьогодні" зібрав для вас наймиліші та зворушливі знімки пари

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Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 | Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
Милі фото Шакіри та Жерара Піке у день їхнього народження. Шакірі – 45, Піке – 35 / Фото: instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique
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Шакіра та Жерар Піке

Шакіра народилася у місті Барранкілья, на карибському узбережжі Колумбії. Пращури її батька емігрували з Лівану до Нью-Йорка, а з боку матері, Нідії Ріполь, у співачки іспанське та італійське коріння.

У дитинстві Шакіра дуже любила співати та брала уроки танцю живота. У віці від 10 до 13 років Шакіру запрошували на різні заходи у Барранкільї. Таким чином артистка зрозуміла, що хоче пов'язати своє життя зі сценою.

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Шакіра з дитинства захоплювалася танцями та співом
Шакіра з дитинства захоплювалася танцями та співом / Фото: Getty Images

Жерар Піке народився у Барселоні, Іспанія. У 10 років він був зарахований до юнацької футбольної команди. У 2004 році 17-річним юнаком зацікавився англійський професійний футбольний клуб "Манчестер Юнайтед", з яким Піке уклав довгостроковий контракт, але пізніше повернувся до "Барселони".

Зустрілося майбутнє подружжя у 2010 році, на Чемпіонаті світу з футболу в ПАР. Тоді колумбійська співачка виконувала гімн африканського Мундіалю – пісню Waka waka: Time for Africa, а Жерар Піке брав участь у зйомках її кліпу.

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Офіційно Шакіра підтвердила їхні із Жераром стосунки у березні 2011 року.

Восени 2017 року у ЗМІ з'явилася інформація про розлучення Шакри та Жерара. Пізніше виявилося, що це були лише здогади.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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