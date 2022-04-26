Гостинність по-королівськи: кронпара зі Швеції особисто зустрілася з дітьми, що втекли від війни з України

Не секрет, що після варварського вторгнення Росії в Україну світ об'єднався з нами проти країни-терориста. Королівські сім'ї Європи також не залишаються осторонь жахів, що відбуваються на нашій території.

Пара перевірила, як справи у дітей з України / Фото: instagram.com/kungahuset

Поки що наші читачі обговорювали скандальне висловлювання отця Меган Маркл, з'явилися новини від іншої королівської родини, тепер уже в контексті російської війни в Україні. Сьогодні повідомляється про зустрічі шведської кронпари з дітками з України, які були змушені переїхати через воєнні дії.

Кронпринцеса Швеції Вікторія разом із чоловіком побувала у Північному музеї, де є центр діяльності для допомоги українським дітям. Некомерційна організація Beredskapslyftet та Північний музей організували майже для сотні українських дітей віком 6-10 років, що втекли від війни, різноманітні заходи. Серед них вивчення шведської мови, ігри, екскурсії та інші корисні заняття.

Реклама

Шведська кронпринцесса з чоловіком зустрілась з українськими дітками в Стокгольмі / Фото: instagram.com/kungahuset

Як у дітей справи, кронпринцеса дізналася особисто. В Instagram королівського сімейства з'явилася публікація-звіт про подію. Так, перша пара Швеції поспілкувалася з дітьми з України англійською, а вони порадували їх вивченими словами шведською. Також монархи побачили результати їхньої творчості.

Реклама

Сподіваємося, настрій у малюків після зустрічі з представниками монаршої сім'ї хоч трохи, але все ж таки покращився.

Також не пропустіть, як Кейт Міддлтон привчає світ до усвідомленого споживання.