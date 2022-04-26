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Гостинність по-королівськи: кронпара зі Швеції особисто зустрілася з дітьми, що втекли від війни з України

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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26 квітня, 16:55
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Не секрет, що після варварського вторгнення Росії в Україну світ об'єднався з нами проти країни-терориста. Королівські сім'ї Європи також не залишаються осторонь жахів, що відбуваються на нашій території.
Пара перевірила, як справи у дітей з України
Пара перевірила, як справи у дітей з України / Фото: instagram.com/kungahuset

Поки що наші читачі обговорювали скандальне висловлювання отця Меган Маркл, з'явилися новини від іншої королівської родини, тепер уже в контексті російської війни в Україні. Сьогодні повідомляється про зустрічі шведської кронпари з дітками з України, які були змушені переїхати через воєнні дії.

Кронпринцеса Швеції Вікторія разом із чоловіком побувала у Північному музеї, де є центр діяльності для допомоги українським дітям. Некомерційна організація Beredskapslyftet та Північний музей організували майже для сотні українських дітей віком 6-10 років, що втекли від війни, різноманітні заходи. Серед них вивчення шведської мови, ігри, екскурсії та інші корисні заняття.

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Шведська кронпринцесса з чоловіком зустрілась з українськими дітками в Стокгольмі
Шведська кронпринцесса з чоловіком зустрілась з українськими дітками в Стокгольмі / Фото: instagram.com/kungahuset

Як у дітей справи, кронпринцеса дізналася особисто. В Instagram королівського сімейства з'явилася публікація-звіт про подію. Так, перша пара Швеції поспілкувалася з дітьми з України англійською, а вони порадували їх вивченими словами шведською. Також монархи побачили результати їхньої творчості.

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Сподіваємося, настрій у малюків після зустрічі з представниками монаршої сім'ї хоч трохи, але все ж таки покращився.

Також не пропустіть, як Кейт Міддлтон привчає світ до усвідомленого споживання.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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