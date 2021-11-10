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Скандальна дочка Урганта назвала себе "гламурною по**єю" (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 12:44
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Падчерка Івана Урганта славиться своїми зухвалими публікаціями та витівками в Мережі. Особливо після розлучення з бойфрендом дівчина почала ділитись сумнівним контентом
Падчерка Івана Урганта славиться своїми зухвалими публікаціями у Мережі.
Падчерка Івана Урганта славиться своїми зухвалими публікаціями у Мережі. / Фото: instagram.com/e_ttg

21-річна Еріка Кікнадзе активний користувач соцмереж, зокрема TikTok. Цікаво, що у застосунку у неї досить неординарний нік @glam_wh0re69, що у перекладі з англійської – "гламурна_по*ія69". Чому так підписала свій акаунт дівчина та як до цього ставиться її вітчим невідомо, однак це вже викликало справжній фурор.

До речі, скандальними публікаціями у Мережі славиться і донька Ольга Полякової – Маша. Одного разу дівчина оприлюднила гучне фото з випнутими сідницями, яке згодом видалила.

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Еріка Кікнадзе активно веде акаунти у соцмережах. Фото: Скріншот TikTok

Отож Еріка у TikTok публікує відео, на яких вона демонструє свій епатажний стиль, позуючи під популярні пісні зарубіжних виконавців. Останні публікації дівчина записала на леопардовому полотні та в леопардовому хутрі з яскравим мейком. Ймовірно, що падчірка Урганта відносно нещодавно почала вести сторінку у соцмережі, адже у неї лише близько 6 тис. підписників, тоді як у Instagram – понад 100 тис.

@glam_wh0re69

my own summer by deftones –

Що відомо про Еріку Кікнадзе?

Це донька нинішньої дружини Івана Урганта Наталії Кікнадзе від першого шлюбу. Зараз дівчина живе та навчається у США. Вона активно веде блог в соцмережах, ділячись подробицями свого життя.

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Примітно, що сам Ургант чудово ладнає з падчеркою, називаючи її рідною донькою. Загалом телеведучий бере активну участь у житті Еріки, підтримуючи її у всіх починаннях і балуючи не менше, ніж рідних дітей.

Ургант чудово ладнає з Ерікою, називаючи її рідною донькою
Ургант чудово ладнає з Ерікою, називаючи її рідною донькою / Фото: скріншот

Відомо, що 1,5 років дівчина зустрічалася з афроамериканцем Мозесом. Вона навіть планувала будувати сімейне життя з хлопцем, але все пішло нанівець і вони розійшлися.

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Еріка Кікнадзе розлучилася з бойфрендом після 1,5 років стосунків.
Еріка Кікнадзе розлучилася з бойфрендом після 1,5 років стосунків. / Фото: instagram.com/e_ttg

Додамо, що Еріка та її ексбойфернд отримували безліч негативних коментарів на адресу своєї пари через колір шкіри хлопця.

Після розриву користувачі Мережі помітили, як Еріка сильно змінилася зовні, а також помітно змінила власні акаунти у соцмережах. Вона перефарбувала своє темне волосся в яскраво-рожевий колір, набила нові татуювання і регулярно поповнює Instagram-аккаунт сумнівним контентом: то опублікує відео з танцями на цвинтарі, то покаже себе в голому вигляді, то зніметься у дивному вбранні та з цигаркою в зубах.

Чого далі очікувати від Еріки – залишається загадкою.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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