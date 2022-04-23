Син Алена Делона показав рідкісне відео із батьком, який зважився на евтаназію

Востаннє знаменитий франузький актор з'являвся на публіці разом з сином півроку тому

Ален та Ентоні Делон були на прогулянці / Фото: instagram.com/therealanthonydelon

Восени 2021 року 86-річний Ален Делон з'являвся на публіці на похороні свого колеги Жана-Поля Бельмондо. Тоді його супроводжував син Ентоні, а сам актор пересувався, спираючись на палицю.

Актор Ален Делон прибув попрощатися з Бельмондо / Фото: Getty Images

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Днями Ентоні Делон вирішив порадувати фанатів тата. В Instagram чоловік опублікував відео, де він засвітився у компанії актора.

Зірковий син та тато були на прогулянці у лісі. На відео Ентоні запитав у знаменитості: "Нам тут погано?". На що Делон-старший відповів: "Добре".

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Ален Делон і евтаназія

Останніми роками здоров'ям Алена Делона погіршується. Ба більше, у 2019-му році кінозірка переніс подвійний інсульт.

Нещодавно актор шокував новиною про те, що хоче добровільно піти з життя, щоб не страждати від хвороб і старості. Він має намір вдатися до процедури евтаназії вже незабаром.

Як відомо, зараз Ален Делон живе у Швейцарії, де процедура евтаназії легальна і дозволена. Повідомляють, що артист уже залагодив усі справи щодо спадщини, розділивши її між дітьми – у нього їх четверо. Також він хотів, щоб його син Ентоні взяв на себе процедуру оформлення документів на евтаназію, але той відмовився і переклав усі ці обов'язки на сестру Анушку.

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Зазначимо, що дружина Алена Делона Наталі теж готувалася до евтаназії – у жінки був рак. Але вона померла природнім шляхом у 2021 році.