Син Пабло Ескобара зізнався, що все життя розплачується за провини батька: Я не можу це змінити

Спадкоємець найвідомішого наркобарона Хуан Пабло Ескобар розповів, як це жити зі статусом "сина злочинця" та чому гріхи батька йому згадують щодня

Син Пабло Ескобара вважає, що не повинен платити за гріхи батька / Фото: Скриншот из YouTube/Ходят Слухи

Сину Пабло Ескобара, якого затримали та вбили 25 років тому, щодня згадують провини батька. Незважаючи на те, що чоловік не займається правопорушною діяльністю, і його життя жодним чином не пов'язане з продажем наркотиків, недоброзичливці покійного власника наркокартелю регулярно висувають різні обвинувачення.

Я відчуваю ставлення з боку суспільства, навіть не так з боку суспільства, стільки з боку людей, які працюють у сфері юстиції. Вони вірять у те, що я маю платити за вчинки мого батька. За законом, батьки відповідають за гріхи своїх дітей або злочини. Я прочитав кілька звинувачень на свою адресу, причина: "Те, що твій батько Пабло Ескобар", – каже спадкоємець наркобарона інтерв'ю "Ходят слухи".

Щоденні закиди з боку правоохоронних органів – головна проблема у житті Хуана.

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Я архітектор, письменник та спікер, промисловий дизайнер та продюсер. Мій батько нічого спільного із цим не має. Вони звинувачують мене в тому, що я його сином, але я не можу це змінити. Мене не можна вважати винним і покладати на мене відповідальність за вчинки мого батька, але я зіштовхуюсь із цим щодня, – ділиться Ескобар.

Займаючись переважно письменницькою діяльністю, він регулярно випускає книги про життя Пабло Ескобара. Нещодавно Хуан навіть поспілкувався з його ворогами, щоб використати їхні висловлювання та спогади у своїй наступній письмовій роботі.