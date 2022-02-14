Тарзан вперше висловився про позашлюбну доньку Наташі Корольової

Восени минулого року Наташа Корольова в ефірі російської передачі зізналася, що має позашлюбну доньку в США

Тарзан не хоче говорити про позашлюбну доньку Наташі Корольової / Фото: скриншот

Після такого одкровення співачка уникала цієї теми. Лише якось порушила мовчання і сказала, що рідні її підтримали. Тарзан також намагався не коментувати зізнання дружини. Але після відпустки пари в США журналісти почали цікавитись, чи бачив чоловік Корольової позашлюбну доньку співачки.

Тарзан у програмі "Ти не повіриш" заявив, що він нічого не хоче знати про дівчинку.

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Я цим не займався. Не шукав зустрічі із дитиною. Це відбулося. Людина росте, дякувати Богу. Всі щасливі та здорові, – сказав чоловік Наташі Корольової.

Тарзан розповів, що не бачив доньку Наташі Корольової / Фото: скриншот

Співачка теж заявила, що більше не хоче говорити про свою позашлюбну доньку.

Дочка Наталії Корольової

За словами співачки, вона допомогла своєму хорошому знайомому стати батьком, давши свій генетичний матеріал для процедури сурогатного материнства. Дівчинка народилася у США у листопаді 2019 року.

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Наташа Корольова з донькою в США / Фото: Скріншот з YouTube

Перед народженням малюка Наталя підписала документи та відмовилася від права називати себе матір'ю. Коли дівчинці виповниться 16 років, вона зможе дізнатися правду про свою маму.

За народження малюка співачка отримала 50 біткоїнів – приблизно два мільйони доларів.

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Багато хто сумнівається у правдивості всієї цієї історії. Профайлери ставлять під сумнів версію , що нібито родичі Наташі Корольової не знали про народження дівчинки А ЗМІ з'ясували , що на фото, які співачка надала як докази, не дочка Корольової, а син її подруги.