Тілль Ліндеманн відзначив день народження у компанії Моргенштерна

Фронтмен німецької рок-групи Rammstein та Lindemann Тілль Ліндеманн відсвяткував свій 59 день народження . Серед гостей на свято був скандальний російський репер Морґенштерн.
Як стало відомо, Ліндеманн сам запросив 23-річного артиста та запропонував йому виступити на сцені в Дубаї.
Окрім Моргенштерна, на день народження німецького рок-музиканта приїхали степдап-комік Ірина М'ягкова, а також блогер та телеведуча Іда Галич.
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А ось чи була на дні народження артиста українська співачка Світлана Лобода, якій давно приписують роман із німецьким музикантом, невідомо.
Шоувумен Іда Галич поділилася у своїх соціальних мережах фотографіями та відео зі святкування. На них 59-річний Ліндеманн випиває у компанії Моргенштерна та М'ягкової.
Скандаліст Алішер Моргенштерн теж поділився відео, на якому виголосив тост із привітаннями на адресу Тілля Ліндеманна.
Happy Birthday, brother! ("З вдень народження, брат" – англ.) – сказав Моргенштерн під чарку горілки.
Нагадаємо, що зараз Моргенштерн, що втік з Росії, знаходиться в Дубаї, там скандальний репер вже встиг записати трек-одкровення та зняти на нього кліп .