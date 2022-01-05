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Тілль Ліндеманн відзначив день народження у компанії Моргенштерна

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 січня, 12:28
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Рок-музикант вирішив зустріти день народження на сцені. Артист виступив із концертом у Дубаї, а у перервах випивав за лаштунками з російськими зірками
Тілль Ліндеманн відсвяткував день народження з Моргенштерном
Тілль Ліндеманн відсвяткував день народження з Моргенштерном

Фронтмен німецької рок-групи Rammstein та Lindemann Тілль Ліндеманн відсвяткував свій 59 день народження . Серед гостей на свято був скандальний російський репер Морґенштерн.

Як стало відомо, Ліндеманн сам запросив 23-річного артиста та запропонував йому виступити на сцені в Дубаї.

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Окрім Моргенштерна, на день народження німецького рок-музиканта приїхали степдап-комік Ірина М'ягкова, а також блогер та телеведуча Іда Галич.

Скріншот – instagram.com/galichida

А ось чи була на дні народження артиста українська співачка Світлана Лобода, якій давно приписують роман із німецьким музикантом, невідомо.

Шоувумен Іда Галич поділилася у своїх соціальних мережах фотографіями та відео зі святкування. На них 59-річний Ліндеманн випиває у компанії Моргенштерна та М'ягкової.

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Скріншот – instagram.com/galichida

Скандаліст Алішер Моргенштерн теж поділився відео, на якому виголосив тост із привітаннями на адресу Тілля Ліндеманна.

Happy Birthday, brother! ("З вдень народження, брат" – англ.) – сказав Моргенштерн під чарку горілки.

Скріншот – instagram.com/morgen_shtern

Нагадаємо, що зараз Моргенштерн, що втік з Росії, знаходиться в Дубаї, там скандальний репер вже встиг записати трек-одкровення та зняти на нього кліп .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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